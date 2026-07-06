Regantes andaluces afean al Gobierno la "falta de avances" en el traspaso de la Breña II y Arenoso a la CHG

Archivo - Embalse de la Breña II en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Regantes de Andalucía Feragua ha criticado este lunes en la Junta de Explotación celebrada en Sevilla por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la "falta de avances en el compromiso adquirido hace más de un año" por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para promover el traspaso de las presas de Breña II y Arenoso desde Acuaes, sociedad estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En una nota de prensa, los regantes han señalado que este traspaso es "necesario para corregir los abusivos cánones y tarifas" que soportan de ambos embalses, pues la gestión de ambas infraestructuras por parte Acuaes supone "un importante sobrecoste" respecto al resto de embalses de regulación de la cuenca, derivado, entre otros factores, de la repercusión del IVA, unos costes de explotación significativamente superiores y un régimen de amortización mucho más gravoso.

Aunque Feragua tiene "constancia" de la existencia de un grupo de trabajo en el seno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que estudia posibles soluciones, considera que, transcurrido más de un año desde el compromiso público adquirido por el secretario de Estado, "no hay avances o no son conocidos", mientras los regantes continúan soportando unas cargas económicas completamente "desproporcionadas".

Por este motivo, Feragua ha anunciado que volverá a recurrir los cánones correspondientes a Breña II y Arenoso al entender que "perpetúan una situación de agravio respecto al resto de infraestructuras de regulación de la cuenca". A los sobrecostes derivados del actual modelo de gestión se suma, además, el bajo rendimiento que viene ofreciendo la estación de bombeo Breña II-Arenoso, una infraestructura cuya explotación repercute directamente en los cánones que pagan los regantes pese a que continúa funcionando muy por debajo de las prestaciones para las que fue diseñada.

Para Feragua, resulta "difícilmente justificable" que los usuarios deban seguir asumiendo los costes de una infraestructura cuyo funcionamiento dista considerablemente de los objetivos previstos. El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, ha señalado que "valoramos que el Ministerio haya constituido un grupo de trabajo para buscar una solución, pero después de más de un año necesitamos resultados concretos. Mientras el cambio de titularidad sigue sin materializarse, los regantes continúan soportando unos costes que el propio Ministerio reconoció implícitamente que era necesario revisar".

Cepeda ha insistido en que el traspaso de Breña II y Arenoso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir constituye la "vía más adecuada" para equiparar el régimen económico de estas infraestructuras al del resto de embalses de regulación de la cuenca y poner fin a una situación que considera discriminatoria para miles de regantes del Guadalquivir.