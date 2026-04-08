Regantes de la margen derecha del Guadalquivir sembrarán el 100% de la superficie de arroz para campaña la 2026

Archivo - Imagen de archivo de campos de arroz en las marismas del Guadalquivir. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Central de Regantes de la margen derecha del Guadalquivir, Álvaro Pallares, ha asegurado que "la previsión del sector arrocero es de siembra total, del 100% de la superficie para la próxima campaña 2026, después de haber resuelto el problema del agua".

En declaraciones a Europa Press, Pallares ha indicado que "estamos en una situación ideal y sembraremos el 100%". Con respecto al agua, el presidente ha afirmado que "está todo resuelto" y que "debido a la cadena de borrascas el tema está resuelto". Así, "los embalses están al 85% prácticamente y encima sigue lloviendo". O sea, que "para nosotros es una situación que ni soñada", ha subrayado. Sin embargo, "veníamos de varias temporadas anteriores francamente malas ya que el año pasado fue del 75% y el anterior fue del 0%".

Por otro lado, Pallares ha reconocido que con respecto a los precios, "el mercado está mal y hemos tenido que hacer frente a los arroces procedentes de terceros países que nos perjudican". Por tanto, "los costes de producción se están disparando con la guerra".

En este sentido, el presidente ha informado que "el combustible está altísimo, estamos preparando las tierras y nos están costando el doble". A pesar de ello, "estamos ilusionados y en torno al 15 de mayo empezaremos a meter agua, la meteremos ordenadamente con la intención de que el tapón salino no se nos suba".

SEVILLA ES LA MAYOR PRODUCTORA DE ARROZ EN ESPAÑA

Asimismo, el presidente de la Junta Central de Regantes de la margen derecha del Guadalquivir ha destacado que la zona de Sevilla es "la mayor productora de arroz de España y que estamos en torno al 40% del arroz de producción en España". Además, ha señalado que a nivel de producción per cápita por hectárea "somos de las zonas que más producen a nivel mundial, solamente comparables con las zonas del Valle del Nilo en Egipto".

Por último, Pallares ha insistido en que "todas las hectáreas que tenemos están en un sistema de producción integrada, que es un sistema muy, muy cercano al cultivo ecológico y que el que consuma productos de aquí de Sevilla pues tiene una garantía total de residuos y de cosas que consumiendo productos de otros países no lo va a tener nunca".