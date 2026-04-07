Díaz y Del Pozo visitan las obras de la pasarela ciclopeatonal de Mairena del Alcor (Sevilla)

Rocío Díaz y Patricia del Pozo visitan las obras de la pasarela ciclopeatonal de Mairena del Alcor, junto al alcalde y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han visitado las obras de la pasarela que enlazará a pie y en bicicleta las urbanizaciones de El Campillo, El Rosal y Los Claveles con el casco urbano de Mairena del Alcor (Sevilla).

Díaz y Del Pozo, que han acudido a este punto de la A-398 junto al alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, han supervisado con los técnicos cómo se está desarrollando la actuación después de que se vieran obligados a permanecer durante los primeros meses del año en parada técnica debido a las intensas precipitaciones del pasado tren de borrascas, informa la Junta en una nota de prensa.

Una vez superadas estas semanas de intensas precipitaciones, las obras han vuelto a los ritmos habituales. Las pilas de la pasarela ya están ejecutadas y se está en estos momentos completando los dinteles de apoyo de las vigas y tableros de la estructura. De hecho, la viga central ya se está fabricada y se encuentra en una nave de Utrera para proceder a su traslado y colocación en las próximas semanas.

Las obras, que están cofinanciadas con fondos europeos Feder del programa operativo en Andalucía 2021-2027 con un coste de 1,14 millones de euros, consisten en un acceso ciclopeatonal para las urbanizaciones el Campillo, el Rosal y los Claveles, que sólo tienen la opción del automóvil para llegar a Mairena del Alcor desde la construcción de la variante.

Según se recoge en el proyecto, la pasarela se ubica sobre la glorieta de conexión entre la variante de la A-398 y la carretera Torreblanca a Mairena del Alcor (A-8026) y da continuidad al itinerario peatonal paralelo a esta última carretera, con una pasarela de entre 2 y 2,5 metros de ancho y una longitud de 55 metros (una viga principal de 34,5 metros y dos rampas de diez metros cada una).

Asimismo, se incluye en los pliegos una vía ciclopeatonal anexa a la carretera A-8026 por su margen derecho entre los puntos kilométricos 11,480 y 12,120, es decir, desde el acceso a Urbanización El Rosal hasta el inicio de la pasarela peatonal. La longitud de esta vía es de cuatro metros de ancho (1,5 metros para peatones y 2,5 metros para ciclistas) y estará protegida de la carretera con la colocación de barrera de seguridad.

Las consejeras y el alcalde han realizado esta visita a las obras acompañados por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y el delegado territorial de Fomento en la provincia de Sevilla, Francisco de Paula Juárez.