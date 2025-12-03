Registrada la moción de censura de IU, PP e independientes en Pinos (Granada), que se debatirá dentro de dos semanas

Archivo - El actual alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de IU en Pinos Puente, que ha gobernado hasta ahora en coalición con el PSOE en este municipio del área metropolitana de Granada, ha registrado este miércoles con los grupos de la Unión Independiente del Municipio (Uimpp) y el PP una moción de censura para relevar al actual alcalde, Enrique Medina.

Fuentes conocedoras de la negociación han indicado a Europa Press que la moción, que había sido registrada ante notario, ha quedado presentada posteriormente en el Ayuntamiento para la convocatoria del pleno extraordinario para relevar a Medina (PSOE), según lo que han abordado los tres ediles independientes, los dos del PP y los dos de IU.

La normativa estipula que, una vez la Secretaría del Ayuntamiento revise que la documentación y las firmas están en orden, el pleno quede convocado automáticamente diez días hábiles después a las 12,00 horas, en este caso, a finales de la semana previa a la Navidad.

Está previsto que sea elegido alcalde el que fuera cabeza de lista de IU, Iván Fernández, actual concejal de Economía. La decisión de presentar moción de censura no ha contado con el apoyo de la dirección provincial de la coalición de izquierdas, según las fuentes consultadas.

Los promotores de la moción desde Uimpp, PP e IU en el ámbito local han pactado que darán las explicaciones sobre esta iniciativa una vez las presenten a sus vecinos en el debate de la moción de censura.

El PSOE ganó las elecciones con mayoría simple en los comicios municipales de 2023 con cinco ediles en una corporación local en la que Vox tiene un concejal. La mayoría absoluta se sitúa en los siete concejales, los que suman los promotores de la moción de censura, entre los que está también la actual edil de Igualdad, Margarita Álvarez, de IU.

Esta semana pasada trascendía que la Fiscalía Provincial pide para Álvarez cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.