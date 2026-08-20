Registrado un nuevo sismo, de magnitud 3,4, con epicentro en el municipio granadino de Dílar

Localización del lugar donde ha tenido epicentro el sismo de magnitud 3,4 registrado en la provincia de Granada - EUROPA PRESS

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este jueves un nuevo temblor en Granada, concretamente en el municipio de Dílar, con magnitud 3,4 en la escala mbLg.

Así lo ha indicado la entidad --dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible--, que ha precisado que el sismo ha tenido lugar a una profundidad de apenas cinco kilómetros.

El temblor --que se ha podido sentir, según destaca el propio IGN--, se produce en el marco del episodio sísmico que experimenta la zona desde el pasado viernes 14 de agosto.

Este episodio ha incluido dos notables terremotos de magnitud 4,8: los registrados el sábado 15, con epicentro en Alhendín, y el martes 18, con epicentro en Gójar.