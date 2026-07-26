Registrado un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares (Granada)

Imagen del epicentro del terremoto registrado en Ogíjares (Granada). - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,7 ha sido registrado a las 15,39 horas de este domingo, 26 de julio, en el entorno de Ogíjares, en Granada.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 15,39 hora local.

En concreto, este terremoto registrado en la citada localidad granadina situada en la comarca de la Vega de Granada ha tenido una profundidad de seis kilómetros.