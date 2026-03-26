Regresan a sus viviendas el centenar de vecinos del casco antiguo de Jaén desalojados por una grieta en el garaje

Archivo - La Policía Local ha sido la encargada de levantar el precinto - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centenar de vecinos desalojados este martes de manera preventiva de un residencial del casco antiguo ya han podido regresar a sus domicilios, una vez que han finalizado los trabajos para apuntalar el pilar de la segunda planta del garaje donde se había detectado una grieta.

Ha sido este miércoles sobre las 22,00 horas cuando la Policía Local retiraba el precinto que impedía el acceso al residencial y al garaje. La medida se ha adoptado una vez que la empresa contratada por la comunidad de propietarios realizó el informe señalando las primera medidas adoptadas y los servicios técnicos del Ayuntamiento, a los que se les había pedido apoyo desde la comunidad de propietarios, respaldaron su contenido.

Al tratarse de un edificio privado, desde el Ayuntamiento se ha indicado a Europa Press que lo que se ha hecho es facilitar apoyo con bomberos y Policía Local. La empresa contratada por la comunidad de propietarios ha sido la encargada de determinar las medidas definitivas a adoptar, mientras que de los técnicos municipales ya han ratificado las actuaciones que finalmente se realicen.

La comunidad de propietarios ya ha puesto el caso en manos de la compañía aseguradora.