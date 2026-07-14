Una rehabilitación cercana al millón de euros recupera los Baños Árabes de Cogollos Vega (Granada)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto con la alcaldesa de Cogollos Vega, Alexandra García, ha Inaugurado los Baños Árabes del municipio granadino. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

COGOLLOS VEGA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto con la alcaldesa de Cogollos Vega, Alexandra García, ha inaugurado este martes los Baños Árabes del municipio granadino tras la finalización de las obras de rehabilitación y musealización de este enclave patrimonial.

"La actuación, financiada por el Gobierno de España con una inversión de 932.609 euros, ha permitido recuperar uno de los principales elementos históricos del municipio y reforzar su potencial como recurso turístico y cultural", ha detallado Fernández.

Durante su intervención, ha subrayado que "la recuperación del conjunto permitirá incorporar al uso público un espacio de extraordinario valor histórico, mejorando la oferta turística del municipio y reforzando el atractivo cultural de la provincia de Granada".

La intervención ha sido financiada a través del Programa de Mejora del Patrimonio Histórico con Uso Turístico del Ministerio de Industria y Turismo, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En este sentido, el representante del Ejecutivo en Andalucía ha recordado que, dentro de este programa, el Gobierno ha destinado a la provincia de Granada una inversión de 17,3 millones de euros para la ejecución de proyectos en Salar, La Malahá, Loja, Huéscar, Montefrío, y Baza, además de Cogollos Vega.

En el conjunto de la comunidad, los fondos distribuidos para dicho fin rondan los 43 millones de euros (42.974.285 euros), una cantidad que se ha mostrado convencido "conseguirá que emanen elementos turísticos que representan nuestra identidad, nuestra diversidad cultural y nuestra historia, lo que contribuye a incrementar nuestro patrimonio histórico y, al mismo tiempo, consigue un turismo desestacionalizado interesado en la riqueza arquitectónica de Andalucía".

Asimismo, Fernández ha recordado que, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se han destinado 9.112 millones de euros a Andalucía, unos fondos que han beneficiado a más de 238.000 personas, hogares y empresas del sector privado.

El delegado también ha indicado que "esta inversión contribuye a impulsar la productividad de nuestra comunidad y favorece el avance de todos los territorios en ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la digitalización, la inclusión y la cohesión social".

UN HAMMAM RURAL DE GRAN VALOR HISTÓRICO

Los Baños Árabes de Cogollos Vega, construidos entre los siglos XIII y XIV, forman parte del legado histórico de la alquería andalusí de Qulqullus (Cogollos Vega) y constituyen un ejemplo de hammam rural nazarí.

El edificio, que funcionó hasta el siglo XVI, se encuentra actualmente integrado en dos viviendas y responde a una tipología funcional, con tres estancias principales --fría, templada y caliente-- dispuestas en paralelo.

El inmueble conserva muros de mampostería y bóvedas de ladrillo, algunas con lucernas cerámicas que permitían regular la luz y el vapor.

Bajo el suelo existía una cámara de aire conectada a una caldera que calentaba el pavimento mediante un sistema similar al actual suelo radiante.

Tras el cierre de los baños en el siglo XVI y la expulsión de los moriscos, el edificio pasó a utilizarse como vivienda, circunstancia que ha favorecido su conservación.

Declarados Bien de Interés Cultural en 2004, los baños, de titularidad municipal desde 1987, fueron objeto de una intervención en 2011, si bien requieren una rehabilitación integral que permita mostrar su riqueza histórica y facilitar su apertura al público.