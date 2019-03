El relator de la ONU para los DDHH afirma que "las migraciones sur-sur son mayores que las sur-norte"

Publicado 25/03/2019 18:25:37 CET

CÓRDOBA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales, ha alertado que, en contra de la extendida percepción sobre la entrada masiva de inmigrantes al llamado primer mundo, los grandes flujos humanos se producen entre países del sur, afirmando que "las migraciones sur-sur son mayores que las migraciones sur-norte".

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en un comunicado, así lo ha reflejado González durante su intervención en la primera mesa de reflexión del IV Congreso 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo', que ha dado comienzo este lunes.

"Las migraciones sur-sur son mayores que las migraciones sur-norte", ha puntualizado, después de remarcar que el elemento singular de las grandes movilizaciones planetarias contemporáneas es que se trata de flujos "masivos" y a lo largo de los cinco continentes del planeta.

González ha explicado la labor que realiza el relator de Naciones Unidos en defensa de la protección de los derechos humanos de la población migrante. Igualmente, ha puesto en valor los dos informes que su departamento está ejecutando bajo la perspectiva de género.

En este sentido, González ha destacado "la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres migrantes, especialmente las niñas, que ya constituyen la mitad de la población desplazada". "El papel de la sociedad civil es crucial, pero la responsabilidad directa es del Estado, que no puede hacer descansar en aquella tareas que le son propias", ha asegurado.

El relator de la ONU también resaltado que en la legislación internacional "pesan más los derechos humanos de los migrantes que la preservación de la seguridad, pese a que muchos estados privilegian esta sobre aquellos". "Las limitaciones de los derechos deben quedar perfectamente acotadas y restringidas", ha avisado.

Asimismo, González ha lamentado el "fortalecimiento del discurso racista y xenófobo" en todo el mundo y ha denunciado las "numerosas formas de estigmatizar" a las personas migrantes, motivo por el que ha apelado a la "responsabilidad" de las autoridades públicas y a la propia ciudadanía.

El crecimiento exponencial de los flujos humanos obliga a un "abordaje multilateral", tal como propone la organización de Naciones Unidas, "pese a las reticencias de algunos países, que prefieren diseñar políticas propias y no consensuadas". A este respecto, el experto ha destacado el valor del recién firmado Pacto Mundial de Migraciones, que, no obstante su importancia, no tiene rango de tratado internacional. En ese foro, España ha asumido el papel de país facilitador, al igual que México, Suiza y Bangladesh.