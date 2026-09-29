Rendirán homenaje en Granada a los profesionales de atención hospitalaria en las casas de niños con enfermedades graves

La iniciativa 'Enciende lo invisible' se realizará con pulseras luminosas el 2 de octubre en la plaza Santa Anta impulsada por la asociación SuperDani-Síndrome de Mitchell en el marco de la celebración de la 'Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos" - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Santa Ana de la ciudad de Granada quedará en penumbra el próximo viernes 2 de octubre y solo estará iluminada por 300 pulseras luminosas que serán entregadas por la asociación SuperDani - Síndrome de Mitchel para visibilizar el trabajo de atención sanitaria y acompañamiento que los profesionales de las Unidades de Hospitalización a Domicilio (HADO) prestan a niños y niñas con enfermedades graves en sus casas.

Se trata de la iniciativa 'Enciende lo invisible' impulsada por la asociación SuperDani-Síndrome de Mitchell en el marco de la celebración el próximo 8 de octubre de la tercera edición de la 'Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos', que, bajo el lema "La llama que nos une", va a tender lugar en el Hospital Virgen de las Nieves.

La iniciativa 'Enciende lo invisible', presentada este martes en el Ayuntamiento de Granada por la concejal de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate, y el presidente de la asociación SuperDani, Manuel Alberto Fernández, 'Zamo', junto a profesionales de las unidades HADO, pretende mostrar así un reconocimiento y visibilizar el enorme valor y ayuda que prestan los profesionales de las unidades HADO tanto a los niños y niñas aquejados por enfermedades graves como a sus familias.

"Con la imagen tan visual y emocional de la plaza de Santa Ana en penumbra iluminada solo por 300 pulseras luminosas queremos visibilizar la luz que las unidades HADO irradian a las familias en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas", ha explicado el presidente de SuperDani, padre de un menor que padece la enfermedad neurodegenerativa Síndrome de Mitchell.

Carolina Amate, concejala de Fiestas Mayores y Protocolo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Granada procederá a activar el apagado temporal y coordinado de la iluminación de la zona durante el desarrollo del acto, en el que además se procederá a leer unas breves palabras de agradecimiento a las Unidades de Hospitalización a Domicilio.

En este sentido, la edil ha felicitado la iniciativa por "reivindicar el agradecimiento y el reconocimiento como valores imprescindibles en nuestra sociedad", ha dicho, para añadir que "es muy loable que familias que viven momentos tan difíciles tengan la sensibilidad y bondad de agradecer a los profesionales la atención y el cuidado que prestan a la sociedad", ha dicho.