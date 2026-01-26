Renfe activa transporte por carretera en Media Distancia Córdoba-Jaén ante las limitaciones de velocidad por el temporal

Imágenes de un tren. - Guillermo Morales - Europa Press

Renfe ha puesto en marcha desde este lunes un servicio alternativo de transporte por carretera para todos los trayectos de Media Distancia Convencional entre Córdoba y Jaén, debido a las limitaciones temporales de velocidad en ciertos tramos de la línea provocadas por las condiciones meteorológicas.

Según la compañía, esta medida tiene como objetivo garantizar la puntualidad y la fiabilidad de los tiempos de viaje. El servicio permanecerá operativo hasta que se restablezcan las condiciones normales de circulación.

Estas restricciones, ajenas a Renfe, impiden mantener los tiempos de viaje habituales y ha obligado a reprogramar los trayectos. Ante esta situación, Renfe ha optado por activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros y ofrecer un servicio fiable mientras se mantengan dichas limitaciones.

Renfe ha lamentado las molestias que esta medida puntual pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión de los viajeros, a los que se está informando a través de los canales de comunicación habituales, como sms personalizados.