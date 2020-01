Renfe y Adif cierran las taquillas de casi una veintena de estaciones de tren en Andalucía, según CGT

Publicado 02/01/2020 15:11:10 CET

MADRID/SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe y Adif han iniciado el cierre de las taquillas en más de 150 pueblos y ciudades con una población total de hasta 500.000 ciudadanos, lo que supone la desaparición del servicio de venta presencial de billetes en todas estas estaciones, de las que casi una veintena se localiza en Andalucía, según ha anunciado el sindicato CGT, que critica que la decisión tomada por estas empresas públicas se haya dado "sin previo aviso" y aprovechando la "nocturnidad" del periodo vacacional de Navidades.

Para la organización sindical, este cierre de taquillas "ahonda en el debilitamiento del ferrocarril público" y responde a "criterios mercantilistas de dudosa rentabilidad", al considerar que la recaudación "supera con creces" los gastos que conlleva el mantenimiento de estos servicios.

El sindicato explica que los más perjudicados por esta decisión "van a ser aquellos que por edad o por economía no puedan acceder a los sistemas de venta a los que las empresas quieren desviar a estos usuarios".

Por ello, en el caso de que el usuario acceda al tren con el propósito de comprarlo a un interventor, pero no pueda hacerlo por la ausencia de éste, en caso de accidente, el seguro obligatorio de viajeros no le cubrirá por no estar en posesión de un título válido de transporte.

AFECTA A LA 'ESPAÑA VACIADA'

Asimismo, el sindicato alerta que la reducción de los puestos de trabajo en estas zonas "profundizará" en la ampliación de la llamada 'España vaciada' y que, en caso de presión por reabrir este servicio, se acabe derivando al sector privado.

Por su parte, Renfe ya ha anunciado que instalará máquinas automáticas de venta de billetes de tren en todas las estaciones españolas que todavía no cuentan con este servicio, con el fin de compensar el cierre de taquillas.

En un comunicado, la empresa pública ha anunciado que, con carácter general, solo asumirá la venta presencial de billetes en aquellas estaciones que dispongan de una media diaria superior a 100 viajeros subidos y un volumen determinado de ventas en taquilla.

LISTA DE ESTACIONES AFECTADAS

A falta de más información, CGT detalla las estaciones que ya se han visto o que se verán afectadas por esta decisión, entre las que cita algunas ubicadas en las provincias andaluzas de Málaga --Cortes de la Frontera, Gaucín, Benaoján-Montejaque, Campillos y Jimera de Líbar--; Huelva --Calañas, Jabugo-Galaroza y La Palma del Condado--; Cádiz --Jimena de la Frontera y San Roque-La Línea--; Sevilla --Guadalcanal, Osuna y Pedrera--, Córdoba --Posadas--, Jaén --Espeluy y Jódar-Úbeda-- y Granada; en concreto, la de Guadix.

En Navarra, Murcia, Valencia y Cantabria serán Tafalla, Cieza, Camporobles y Ontinyent y Barreda, Unquera, Cabezón de la Sal, Maliaño la Vidriera y Reinosa, respectivamente.

En Castilla-La Mancha, serán las estaciones de Cuenca, Valdepeñas, Villacañas, Almadén, Campo de Criptana, Illescas, La Roda de Albacete, Oropesa de Toledo, Torrijos, Carboneras de Guadazaón, Hellín, Huete, Tarancón, Almagro, Manzanares y Santa Cruz de Mudela, mientras que, en Cataluña, las de Altafulla-Tamarit, Bell-Lloc D'Urgel, Cervera, Flix, Montblanc, Riba-Roja D'Ebre, Tarrega, Valls, Mora de la Nova y Ribes de Freser.

En Castilla y León se señalan las estaciones de Astorga, Briviesca, Guardo, Osorno, Puebla de Sanabria, Aguilar del Campo, Arévalo, Boñar, Cristierna, La Vecilla y Viana de Cega, Sahagún, San Feliz y Almazán; y en Extremadura, las de Plasencia, Illescas, Almendralejo, Cabeza del Buey, Cañaveral, Casatejada, Castuera, Don Benito, Llerena, Mirabel, Monfragüe, Zafra, Montijo y Villanueva.

En Asturias, las de Arriondas, Figaredo, Llanes, Luarca, Navia, Nueva, Posada y Ribadesella; en Galicia, las estaciones de Guillarei, Redondela, O Carballiño, Sarria, Ribadavia, Ortigueira, Burela y Viveiro, y, finalmente, en Aragón, las de Ariza, Ayerbe, Calahorra, Canfranc, Jaca, Sabiñánigo, Samper de Calanda, Tardienda.