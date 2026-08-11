Renfe ajusta desde el 14 de septiembre los horarios de cuatro servicios AVE entre Barcelona, Málaga y Granada

Varias personas en la Estación de Sants. - David Zorrakino - Europa Press
SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Renfe modificará a partir del próximo 14 de septiembre de 2026 los horarios de diversos servicios AVE que conectan Barcelona con Málaga y Granada, con el objetivo de adecuar mejor la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas horarias con mayor demanda. Dicha reprogramación, al mismo tiempo, mantendrá la capacidad y el número de conexiones actuales entre dichas ciudades.
Tal y como ha señalado la entidad en un comunicado, la medida consiste en una reorganización de los horarios entre determinadas circulaciones de las relaciones Barcelona-Málaga y Barcelona-Granada.
Así, entre los servicios reorganizados se encuentran el servicio AVE Barcelona-Granada, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 8,30 horas y llegada a Granada a las 14,48 horas, pasará a realizarse con salida de Barcelona Sants a las 15,41 horas y llegando a Granada a las 23,13 horas.
En sentido contrario, el AVE Granada-Barcelona actualmente con salida de Granada a las 15,35 horas y llegada a Barcelona Sants a las 22,59 horas, pasará a circular con salida de Granada a las 7,55 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14,54 horas.
El tren AVE Barcelona-Málaga, actualmente con salida de Barcelona Sants a las 15,41 horas y llegada a Málaga María Zambrano a las 22,47 horas, pasará a circular saliendo de Barcelona Sants a las 8,30 horas y llegando a Málaga María Zambrano a las 15,11 horas.
En sentido contrario, el tren AVE Málaga-Barcelona, actualmente con salida de Málaga María Zambrano a las 8,22 horas y llegada a Barcelona Sants a las 14,54 horas, pasará a prestar servicio saliendo de Málaga a las 15,50 horas y llegando a Barcelona Sants a las 23,00 horas. Renfe recomienda a los clientes consultar los horarios actualizados a través de los canales oficiales de información.
Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App de Renfe, en el teléfono y en la web.
Asimismo, Renfe contactará a través de distintos canales (entre ellos correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales) con las personas que ya hubieran adquirido billete en uno de los servicios modificados para ofrecer, si lo desean, alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.