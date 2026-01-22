Renfe ajusta "levemente" los horarios del Plan Alternativo de Transporte Madrid-Andalucía. - RENFE

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha asegurado este jueves que se han ajustado "levemente" los horarios del Plan Alternativo de Transporte (PAT) entre Madrid y Andalucía, que se mantiene con "el mismo número de servicios y las mismas opciones desde cada una de las provincias".

Según ha informado Renfe a Europa Press, el plan alternativo "está transcurriendo con total normalidad" en cuanto a "puntualidad y transbordo de viajeros en el tramo que es por carretera". Dicho plan "va a estar vigente hasta que la línea esté cortada", es decir, "si se ampliaran los trabajos, el plan alternativo seguirá para garantizar la movilidad", ha indicado. "Ahora mismo trabajan con fecha prevista el 1 de febrero".

Renfe activaba este pasado lunes, 19 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para "garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba)", que según detallaban "se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía".

En este sentido, Renfe ha informado de que los billetes se encuentran a la venta por los canales habituales, es decir, taquillas, agencias, web, app o en el teléfono 912320320.

Asimismo, Renfe ha subrayadado que la devolución o el cambio de los billetes originales puede realizarse por los canales habituales sin coste. En el segundo caso, se obtendrá la devolución de la diferencia si la hubiera. A continuación, debe adquirirse un nuevo billete correspondiente a los servicios incluidos en el PAT.

De igual modo, este Plan combina --en un solo título de transporte-- los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, "lo que incrementará los tiempos de viaje".

Además, han precisado que "dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios".

La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera será desde Madrid-Puerta de Atocha (07,00) a Sevilla Santa Justa (12,07), Madrid-Puerta de Atocha (9,00)a Málaga María Zambrano (14,23), Madrid-Puerta de Atocha (11,00) a Sevilla Santa Justa (16,07), Madrid-Puerta de Atocha (13,00) a Málaga María Zambrano (18,18), Madrid-Puerta de Atocha (15,00) a Sevilla Santa Justa (20,07), Madrid-Puerta de Atocha (17,00) a Málaga María Zambrano (22,23) y Madrid-Puerta de Atocha (19,00) a Sevilla Santa Justa (00,07).

Por otro lado, los servicios con origen Andalucía, por carretera son: Sevilla-Santa Justa (6,03) a Madrid-Puerta de Atocha (11,14), Málaga-Maria Zambrano (7,55) a Madrid-Puerta de Atocha (13,14) Sevilla-Santa Justa (9,55) a Madrid-Puerta de Atocha (15,14), Málaga-Maria Zambrano (11,55) a Madrid- Puerta de Atocha (17,14), Sevilla-Santa Justa (14,01) a Madrid-Puerta de Atocha (19,12), Málaga-Maria Zambrano (15,55) a Madrid-Puerta de Atocha (21,14) y Sevilla-Santa Justa (18,03) a Madrid-Puerta de Atocha (23,14).

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros en opción básica para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Así, las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.

No obstante, los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el PAT o realizar un cambio con devolución de la diferencia. Asimismo, Renfe pone a disposición de los viajeros los varios servicios especiales, que se ofrecen por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

En concreto, con origen en Madrid: Madrid Chamartín (15,11)a Cádiz (23,18) y Madrid Chamartín (15,25)a Granada (21,20) y Almería (Huércal) (23,59).

Con origen en Andalucía: Cádiz (6,29)a Madrid-Chamartín (13,36), Almería (Huércal) (8,31)-Granada(10,43) a Madrid Chamartín (16,40).

En esta línea, las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla en 736 plazas más en el corredor. Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

CONEXIONES CON ORIGEN Y DESTINO HUELVA

Asimismo, se han dispuesto un total de seis enlaces con origen y destino en Huelva, con conexión en Sevilla, con el objetivo de "garantizar la continuidad del servicio y la conexión con el Plan Alternativo de Transporte operativo desde la capital andaluza".

De ellos, tres servicios tienen origen en Sevilla y permiten viajar hasta Huelva, con llegadas previstas a las 14,23 h, 18,33 h y 20,20 h. Los otros tres enlaces parten desde Huelva a las 6,30 h, 10,51 h y 15,00 h con dirección a Sevilla. La programación de estos enlaces cuenta con tiempos de conexión amplios en la estación de Sevilla-Santa Justa.

Paralelamente, Renfe pondrá a disposición de los viajeros un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios: Algeciras (13,10)-Málaga (15,25), Málaga (14,40)-Algeciras (16,55), Ronda (14,45)-Antequera (15,45), Antequera Santa Ana (14,00)-Ronda (15,00).

Mientras este PAT se mantenga en vigor, quedan desactivados los servicios de acompañamiento de menores que viajan solos, los servicio de restauración en la plaza, el transporte de mascotas --tanto las menores de 10 kg como perros de hasta 40 kg--, el transporte de bicicletas y la selección de asiento.

Renfe ha transmitido sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. La compañía y los sus trabajadores lamentan profundamente lo sucedido y muestran su apoyo y agradecimiento a todas las personas que están trabajando de manera incansable desde que se produjo el accidente.

A las 20,45 horas del domingo, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (Pavaff) para proporcionar atención, ayuda psicológica e información a los afectados.