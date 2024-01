Renfe expidió en la provincia de Jaén 22.206 abonos gratuitos de trenes de media distancia entre septiembre y diciembre

JAÉN, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha expedido en la provincia de Jaén un total de 22.206 abonos gratuitos de media distancia para los desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.

De esta forma, aparece como la Jaén la segunda provincia de Andalucía con mayor número, por detrás de Sevilla, mientras que la andaluza es la tercera comunidad en número de abonos expedidos durante 2023, con un total de 940.800, solo por detrás de Cataluña y Madrid, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno.

"Esta medida que, está demostrando tener un impacto positivo en la economía de las personas, especialmente trabajadoras y estudiantes, al tiempo que avanza en el impulso al transporte público y en la reducción de emisiones contaminantes", ha valorado.

Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos en Andalucía en el tercer cuatrimestre del pasado año, 203.104 corresponden a abonos para viajar en los diferentes núcleos de Cercanías (Cádiz, Málaga y Sevilla), mientras que 113.319 abonos expedidos han sido para trayectos de Media Distancia.

Además de los abonos gratuitos para clientes recurrentes, Renfe ha vendido 13.252 títulos con descuentos del 50 por ciento de Avant para utilizar en los servicios de media distancia de alta velocidad de Andalucía para desplazamientos del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

Durante 2023, en Andalucía se han expedido 940.800 abonos, 7,1 millones en toda España. La utilización de estos abonos durante este 2023 está suponiendo un incremento de viajeros en trenes de servicio público cercano al 23 por ciento.

Hasta el mes de septiembre, 29.155.000 clientes utilizaron los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant, con una incorporación de 11,5 millones de nuevos desplazamientos respecto al mismo periodo de 2022. El desplazamiento de estos más de 29 millones de viajeros ha supuesto, además, un importante ahorro medioambiental.

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024

Desde el pasado sábado y durante todo su período de vigencia, los usuarios de Renfe pueden obtener los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, servicios de Proximidad y Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril.

Para agilizar su adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias, se puede realizar a través de la app de Cercanías Renfe o, en el caso de los abonos de Media Distancia y Avant, a través de la web www.renfe.com. Para ello, el cliente debe estar registrado previamente.

Para los servicios ferroviarios de Avant se prorroga el descuento del 50 por cinto. Este mismo descuento se aplicará a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados Obligación de Servicio Público (OSP).

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de diez euros en el caso de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en renfe.com o por la app de Renfe. Padre, madre o tutor o tutora podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.

FOMENTO DEL BUEN USO

En 2024, Renfe va a profundizar en las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.

Así, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son diez minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Si, al menos en tres ocasiones, no cancelan la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

La empresa también prepara medidas adicionales para los trenes de Alta Velocidad de Media Distancia, Avant, medidas que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2024 y de las que se informará en las próximas semanas en las líneas en las que se prestan estos servicios.

CAMPAÑA

Con objeto de fomentar el buen uso de estos títulos bonificados, Renfe lanzará a partir de la segunda semana de enero una campaña de concienciación a la ciudadanía. De este modo, se incidirá que el mal uso de los abonos supone un perjuicio para el resto de ciudadanos que desean realizar sus desplazamientos.

Adicionalmente, realizará controles aleatorios en sus servicios de Media Distancia y Avant para comprobar el uso correcto de los títulos bonificados. En el caso de detectarse incumplimiento de la normativa se aplicarán las medidas antifraude establecida en estos servicios.

Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica --91 919 15 67-- para informar de estos abonos gratuitos.