Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Dispositivo montado en Adamuz para la retirada de los trenes accidentados. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ya ha atendido a más de 1.100 familiares y allegados de víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) a través de su servicio de atención telefónica en el 900 10 10 20 y los Centros de Atención a Familiares (CAF), que puso en marcha el pasado día 18 de enero en tres puntos físicos: Madrid, Córdoba y Huelva.

La compañía, según ha informado en una nota, está desplegando, desde el primer momento del accidente, el operativo de atención personal para información y atención y ayuda psicológica o médica directa a los afectados a través del Plan de Atención a Víctimas y Familiares (Pavaff).

Igualmente, ya ha atendido en sus CAF, situados presencialmente en Madrid, Córdoba y Huelva, a más de 330 personas mediante personal de servicio de asistencia psicológica, que han ofrecido, tanto atención telefónica, como presencial.

Actualmente sigue operativo el CAF de Huelva, atendiendo a familiares, así como la entrega de los enseres y pertenencias personales a familiares, activo desde el pasado viernes. En Huelva, Renfe tiene tres salas dedicadas a estas tareas.

Además, la línea 900 de atención de Renfe sigue activa. La compañía recuerda que el teléfono 900 10 10 20 está operativo y a disposición de todas las personas que lo necesiten. Hasta el momento el 'call center' ha atendido más de 813 peticiones de familiares, que solicitaban, fundamentalmente información, manutención, transporte, alojamientos, asistencia financiera o asistencia médica y psicológica.

Además, Renfe está realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado de las personas afectadas, facilitando sus desplazamientos en distintos medios de transporte, como tren, taxi, autobús o avión, y proporcionando manutención, por el momento a 58 personas, y también alojamiento, en este caso a 141, cuando es necesario.

En cuanto a la custodia y recogida de enseres personales y equipajes, Renfe activó el día 23 el dispositivo de entrega en un espacio en la estación de Huelva donde se atiende todos los días en horario de 9,00 a 21,00 horas. Toda la información para la recogida de los objetos personales puede consultarse también en el 900 10 10 20.