Renfe reduce en diez minutos el viaje del primer tren de la mañana Granada-Madrid desde el 14 de diciembre

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe va a ajustar desde el 14 de diciembre los horarios del AVE Granada-Madrid reduciendo en diez minutos el tiempo de viaje del primer servicio de la mañana, que tendrá como hora de salida las 6,14 horas y de llegada las 9,36 horas, con una duración total de trayecto de tres horas y 22 minutos.

Según ha detallado Renfe en nota de prensa, estos cambios, posibles gracias a las condiciones actuales de la infraestructura, se llevan a cabo con la entrada en vigor de los horarios de invierno.

En la principal mejora afecta al primer tren AVE de la mañana, que actualmente parte de Granada a las 6,12 horas y llega a Madrid a las 9,44 horas, el tiempo total de viaje pasará de tres horas y 32 minutos a tres horas y 22 minutos.

Además, el resto de trenes AVE de la relación Granada-Madrid también verán reducido su tiempo de viaje, con una mejora media de más de cinco minutos respecto a los horarios actuales.

Sobre este asunto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado en su cuenta de la red social X, en un mensaje consultado por Europa Press, que "Renfe va a reducir la duración de sus servicios" incidiendo en que "el ahorro de tiempo para el primer tren de la mañana que sale de lunes a viernes de Granada será de diez minutos".