Renfe refuerza el servicio de trenes de Media Distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha reforzado el servicio en los trenes de Media Distancia de la línea Madrid-Extremadura-Sevilla con el fin de "facilitar los traslados hacia Andalucía".

Según ha informado Renfe en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el martes 20 y el jueves 22, la salida desde Madrid AC será a las 10,55 horas y la llegada a Sevilla SJ será a las 18,58 horas. Por otro lado, el miércoles 21 y viernes 23, la salida desde Sevilla SJ será a las 11,50 horas y la llegada a Madrid AC a las 19,57 horas.

De este modo, Renfe está trabajando en un Plan Alternativo de Transporte extraordinario para los viajeros afectados que consideren esencial llegar a sus destinos a partir de este martes.

Por último, la compañía ha agradecido que cambien o anulen los billetes a quienes no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor.