Renuevan el techo escénico del Teatro La Chumbera de Granada para reforzar su capacidad técnica y ampliar programación

La intervención en La Chumbera, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, responde a la creciente actividad que registra este emblemático recinto municipal del Sacromonte. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada acomete durante este mes de agosto la renovación integral del techo escénico del Teatro Municipal La Chumbera con el objetivo de modernizar las infraestructuras técnicas del espacio y mejorar sus prestaciones para acoger una programación cultural cada vez más amplia y diversa.

La intervención, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, responde a la creciente actividad que registra este emblemático recinto municipal del Sacromonte, que en los últimos años ha consolidado su papel como uno de los principales escenarios culturales de la ciudad.

Y es que junto a su tradicional vinculación con el flamenco y la danza, La Chumbera acoge de forma habitual conciertos, representaciones teatrales, presentaciones institucionales, jornadas profesionales, congresos y encuentros culturales de muy distinta naturaleza.

De hecho, en esta última temporada ha servido de escenario para más de un centenar de espectáculos y eventos y ha recibido a alrededor de 50.000 espectadores.

"Estos trabajos de acondicionamiento y mejora responden a una idea muy clara: cuidar nuestros espacios culturales para que puedan seguir creciendo y sumando, especialmente en un momento en el que optamos a ser Capital Europea de la Cultura en 2031", ha señalado Saavedra.

El portavoz del gobierno municipal ha hecho hincapié en que La Chumbera es "uno de los escenarios más singulares de Granada, con un enorme valor patrimonial y paisajístico" y que ha de contar con los mejores medios técnicos que exige una programación cultura de alto nivel.

En concreto, la actuación que se está llevando a cabo estos días permitirá ampliar el espacio técnico situado sobre el escenario mediante la instalación de una nueva estructura truss destinada al soporte de iluminación escénica y de trabajo.

Asimismo, se acondicionará el techo con un acabado oscuro de carácter industrial que reducirá reflejos y sombras provocados por los focos, mejorando así las condiciones de iluminación durante las representaciones.

El proyecto contempla además la instalación de un faldón escénico en todo el ancho del proscenio, fabricado con materiales ignífugos y opacos, que permitirá ocultar la estructura técnica superior y ofrecer una imagen escénica más limpia y profesional.

Paralelamente, ha detallado Saavedra, el auditorio incorporará nuevos circuitos de iluminación DMX y conexiones de audio distribuidas por el escenario, lo que incrementa notablemente la versatilidad técnica del recinto y facilita el montaje de producciones de distinta complejidad.

"No se trata únicamente de renovar un elemento constructivo, sino de mejorar las capacidades del auditorio para que compañías, artistas y organizadores encuentren en La Chumbera un espacio preparado para responder a las exigencias técnicas de cualquier producción", ha remarcado el edil, quien ha recordado que este espacio es uno de los principales referentes culturales del Sacromonte y en una de las sedes estables de la programación municipal, ya que acoge iniciativas como el ciclo Patrimonio Flamenco, además de conciertos, espectáculos y actividades que contribuyen a reforzar la identidad flamenca y cultural de Granada.

"Queremos que La Chumbera continúe siendo un escenario de referencia, no solo por el enclave privilegiado en el que se encuentra o por las vistas únicas que ofrece sobre la Alhambra, sino también por la calidad de sus instalaciones y por la excelencia de las propuestas que alberga", ha añadido.

El portavoz municipal ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia de mejora continua de los equipamientos culturales impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de que la cultura en Granada cuente con "espacios modernos, versátiles y técnicamente preparados" para continuar reforzando la labor de nuestros artistas y nuestras industrias culturales y la proyección creativa de la ciudad.

Las obras se terminarán de ejecutar este mismo mes de agosto para que el auditorio pueda reanudar su actividad habitual una vez finalizados los trabajos, incorporando estas nuevas prestaciones técnicas a la programación prevista para los próximos meses.