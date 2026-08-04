Renuncia a su cargo el alcalde socialista de Dúrcal (Granada) tras obtener una plaza como profesor

Intervención de Julio Prieto, alcalde socialista de Dúrcal, en la que anuncia su renuncia a la Alcaldía de la que tomará conocimiento el pleno de la Corporación el próximo viernes. - FB AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad granadina de Dúrcal, Julio Prieto (PSOE), ha anunciado este martes su renuncia a la Alcaldía por motivos personales tras obtener una plaza como profesor de Matemáticas ya que, según ha dicho, no le será posible compaginar las dos dedicaciones. Prieto mantendrá su acta de concejal y, si el pleno lo aprueba el próximo 21 de agosto, será sustituido en el cargo de alcalde por Ángela Ruiz, actual concejala de Fiesta, Cultura Mayor y Patrimonio.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Consistorio durqueño Prieto ha señalado "la mezcla de sentimientos y emociones" al anunciar su renuncia a la Alcaldía tras siete años al frente de la misma en esta localidad del Valle de Lecrín.

El regidor del PSOE, de cuya renuncia tomará conocimiento el pleno previsiblemente este próximo viernes, ha dicho que no tenía en mente presentarse a las elecciones municipales del próximo 2027, ya que, según ha asegurado, "los cargos públicos no deben estar más de ocho años".

Prieto ha expuesto como en los dos últimos años ha opositado para ser profesor de Matemáticas, ha obtenido plaza y debe incorporarse el próximo día 1 de septiembre a un centro docente, lo cual ha hecho que su decisión ya determinada se haya visto acelerada. Además, en el plano personal, ha detallado que en enero será padre por tercera vez, por lo que pretende "priorizar" la dedicación a su familia.

El alcalde ha anunciado que va a mantener el acta como concejal de la Corporación municipal y pedirá que se le asigne una Concejalía que pueda compatibilizar. Además, ha señalado que el equipo de Gobierno y la asamblea del PSOE propondrá que sea sustituido por la edil de su grupo político, Ángela Ruiz Fernández. El pleno de investidura con esta propuesta está previsto para el próximo viernes, 21 de agosto.

Julio Prieto ha dicho que su principal desde que llegó a la Alcaldía de Dúrcal fue "sanear económicamente el Ayuntamiento". "Estamos empezando a invertir y a embarcarnos en proyectos bastante grandes y ambiciosos. Ahora que hay dinero, hay que invertir con cabeza en lo que de verdad hace falta", ha expuesto.

En su intervención de despedida ha tenido palabras de agradecimiento para el pueblo de Dúrcal, para su familia, sus compañeros de partido y la Corporación municipal, las asociaciones del municipio y los medios de comunicación.

Prieto ha concluido asegurando que se marcha "con la conciencia muy tranquila", pese a que la administración pública va a requerir siempre "de más dedicación". "Es difícil poner el fin a una Alcaldía, porque siempre tienes proyectos e ilusión por hacer más cosas para tu pueblo, pero en algún momento hay que parar".