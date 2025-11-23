La reordenación del tráfico alrededor de la Avenida de Cervantes de Granada permite ganar 193 aparcamientos

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una reordenación del tráfico en las calles aledañas a la Avenida de Cervantes que permitirá habilitar casi 200 nuevas plazas de aparcamiento mientras duren las obras de remodelación de esta vía principal, en concreto 193 entre las Calles Pianista Pepita Bustamante, Mesón del Toledano, Virgen del Rocío y Avenida de Europa. De esta forma, esta medida ofrece una solución a las necesidades de estacionamiento de los vecinos de la zona.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, en concreto, las nuevas plazas se reparten en 83 nuevos estacionamientos en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío; 70 en la calle Pianista Pepita Bustamante y 40 en la Avenida de Europa.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Ana Agudo, ha destacado que esta reordenación "es una medida diseñada para garantizar la convivencia entre el tráfico y las necesidades de los vecinos durante la transformación de esta parte de la ciudad", y ha subrayado que "se trata de una planificación pensada para minimizar molestias y ofrecer alternativas reales a quienes viven y se mueven por este barrio".

Además, los trabajos, que empezaron la semana pasada, contemplan la implantación de un sentido único de circulación en las calles Mesón del Toledano y Virgen del Rocío. En Virgen del Rocío, el sentido único se establece con acceso desde la calle Alcalá de Henares y salida hacia Mesón del Toledano. En Mesón del Toledano, el sentido único fija el acceso desde Virgen del Rocío y la salida hacia la intersección de Camino Bajo de Huétor con Alcalá de Henares.

Tal y como ha emitido la Administración local, esta reordenación lleva a la implantación de nuevos estacionamientos en ambas calles y su entorno inmediato "respondiendo así a una demanda de los vecinos y comerciantes ante el reciente comienzo de las obras en esta calle". Así, compensan las que se han visto afectadas por las obras de la Avenida de Cervantes y, además, suponen un "incremento neto de estacionamientos disponibles, lo que contribuirá a mejorar la accesibilidad de los residentes durante el tiempo que duren los trabajos".

En este sentido, la primera edil ha señalado que han trabajado "para ofrecer alternativas a los vecinos durante la remodelación de la Avenida de Cervantes buscando oportunidades para mejorar la movilidad y garantizar alternativas de aparcamiento durante todo el proceso".