Representantes de los "mejores" zoológicos y acuarios de la península abordan el bienestar animal en Granada

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Anual de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) pone este sábado el broche final a una edición marcada por el "éxito" rotundo de participación: con una asistencia de más de 200 profesionales, la participación de 46 ponentes y la representación de 42 entidades zoológicas de un total de 50 que forman parte de la asociación (43 españolas y siete portuguesas).

Desde el jueves hasta hoy, el Parque de las Ciencias de Granada --miembro también de AIZA-- ha sido la sede de este encuentro profesional de la entidad que representa a los "mejores" zoológicos y acuarios de la península ibérica y en la que Andalucía tiene un gran peso con diez centros asociados, lo que supone un 23% de representación, según indican desde el museo interactivo.

En su sesión inaugural, intervino el director del Parque de las Ciencias, Luis Alcalá, que, en sus palabras de bienvenida expresó el compromiso del Parque de las Ciencias con la conservación de la fauna y flora del planeta y puso en valor la labor de divulgación científica y sensibilización que realiza el 'BioDomo' que, desde su apertura en 2016, ha recibido más de un millón de visitas.

Por su parte, el presidente de AIZA, Javier Almunia, destacó que para la asociación es una prioridad reforzar las herramientas necesarias para mejorar el bienestar animal y la conservación en cada unos de los centros, partiendo de la renovación de los estándares de Aiza, que se definieron en 2009.

"Ahora es el momento de renovar los estándares de Aiza y actualizarlos, fundamentalmente, en base al bienestar animal y a la sostenibilidad, con el objetivo final de que sean de obligado cumplimento para los socios", explicó.

Unas palabras que refrendó su directora, Beatriz Sáinz, cuando presentó las líneas sobre las que se ha elaborado el Plan Estratégico 2025-2028 que se estructura en base al refuerzo de la relación interna de los socios y su proyección hacia el exterior, la consolidación de la presencia de AIZA en administraciones regionales, el mantenimiento y el refuerzo de la comunicación con los diferentes ministerios con estas acciones principales: la Ley de Grandes Siminos y la aplicación de IVA reducido para Zoos y Acuarios; la búsqueda de fondos y ayudas, la creación de redes de trabajo y de colaboración para la coordinación y puesta en marcha de distintas iniciativas y, por encima de todo, impulsar el bienestar animal, la conservación, la investigación y la educación como el eje fundamental de las acciones de la Asociación y sus miembros.

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ANIMAL

Xavier Manteca ha sido uno de los expertos participantes en esta edición. El catedrático de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y reconocido experto en bienestar animal ofreció la conferencia plenaria 'Diseño y aplicación de una estrategia de bienestar animal', durante el inicio de la jornada del viernes, en la que explicó las bases sobre las que debe asentarse el diseño y la aplicación de una estrategia de bienestar animal en los zoos y acuarios.

Para el Parque, la importancia del bienestar animal, su atención y cuidado, permitirá no solo incrementar la longevidad de los animales, que exista un menor riesgo de enfermedades y aumente la tasa de reproducción en cautividad, lo que garantiza una conservación 'ex situ' más eficaz, sino también que la conducta y otras variables biológicas de los animales no se vean alteradas. La implantación de una buena estrategia de bienestar animal atraerá a más público, lo que implicará el incremento de recursos para la conservación 'in situ' y que la labor educativa sea más eficaz.

"Los animales cuentan muchas cosas si sabemos interpretar su conducta. 'Preguntar' a los animales debería ser la base de una correcta evaluación del bienestar animal", ha señalado el catedrático que, a lo largo de su exposición, discutió los fundamentos teóricos de los programas de evaluación y mejora del bienestar de los animales de zoológico y realizó algunas recomendaciones prácticas sobre la implementación de dichos programas de acuerdo con la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años, fruto de la colaboración con varios zoos miembros de AIZA.

En su presentación también expuso los principios en que deben basarse los protocolos de valoración del bienestar animal y los programas de enriquecimiento ambiental, así como describió algunos de los problemas de bienestar animal más frecuentes en los zoológicos y fundamentó las estrategias para resolverlos.