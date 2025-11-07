Repullo pide unidad en el PP-A para seguir con el "reformismo" de Moreno: "Ha sido un lujo trabajar contigo"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este viernes durante su intervención en la jornada inaugural del XVII Congreso Autonómico del PP andaluz, que se celebra en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha utilizado este viernes un doble mensaje en su discurso de intervención en el XVII Congreso Autonómico de este partido, donde ha presentado el informe de gestión de la dirección saliente, que el plenario ha aprobado por unanimidad.

El primer pilar de su discurso ha sido de agradecimiento hacia el presidente de la Junta de Andalucía y de este partido, Juanma Moreno, por la oportunidad que le ha dado de ser el número dos del organigrama con afirmaciones como "presidente ha sido un honor, un lujo trabajar contigo", al tiempo que ha calificado de "gran experiencia vital, personal" este periodo de gestión, que de igual forma ha calificado de "inigualable" y que le deja como saldo "una relación profesional y personal".

"Muchísimas gracias, Juanma", ha remachado esta reflexión, que vino precedida de agradecimiento también hacia los vicesecretarios generales que le han rodeado en la dirección de este partido.

El siguiente mensaje ha sido de aliento hacia el futuro, que tiene en el horizonte una prevista convocatoria electoral en el primer semestre de 2026. Ahí ha pedido a su partido que "este domingo saliéseis convencidos de la fuerza que impulsa este proyecto es la energía y el compromiso", para declararse convencido de que hasta este momento se ha estado "escribiendo un capítulo de esperanza, de orgullo y de futuro".

"Juntos vamos a construir el futuro que soñamos", ha seguido alentando a las huestes del Partido Popular, a cuyos dirigentes y militantes ha instado a que "sigamos caminando unidos con fuerza y esperanza", por cuanto "esta es nuestra casa" y ha advertido de que el reto es que "estamos para ganar con un propósito claro que es transformar Andalucía".

"La historia la escriben los valientes", ha proclamado en este sentido para alentar a su organización ante el reto de revalidar la mayoría absoluta de la que disfrutan en la Cámara autonómica.

Antes de esos argumentos había reconocido que se encontraba en "el día de ponerme delante de todos vosotros para rendir cuentas", momento en que ha hablado de "abrir nuevas ventanas" y de "estar a la altura" de facto en el puente de mando del Partido Popular de Andalucía, aun cuando ha subrayado que se ha tratado de "la etapa más ilusionante que nos ha tocado vivir", aun cuando la pregunta de fondo ha sido si "hemos estado a la altura de esta siglas, de un gran presidente, de nuestra tierra, de nuestra bandera".

Ha considerado que "este informe no es mío, es de todos vosotros que estáis en las ocho provincias", ha remarcado el hecho de que "han trabajado las ocho como si fueran una sola", para asegurar que "nuestra gran obsesión" se ha dirigido a "abrir una ventana de escucha a la sociedad", además de "tener un método, una organización".

"Nuestra fuerza nace del municipalismo" y del "liderazgo transformador del Gobierno de Juanma", ha llegado a asegurar sobre las fortalezas del Partido Popular tras las elecciones andaluzas de junio de 2022 que trajeron la actual mayoría absoluta, por lo que ha presumido aquí de que "gobernamos en la mayoría social de Andalucía, en sus grandes ciudades", para señalar entonces una hoja de ruta con "unos servicios públicos más cuidados".

Repullo ha asegurado que "el único secreto es escuchar", una herramienta de la que ha recordado que "Juanma lo prometió" para propiciar "la política con la sociedad y a la vista de la sociedad", para reivindicar aquí la celebración de los foros que ha celebrado el Partido Popular, de los cuales ha señalado un producto como son sus "3.000 conclusiones", para las que ha anunciado "un seguimiento de esos compromisos".

"Ese es el método", ha dicho el secretario general del PP-A, quien ha hablado de "un plan de sedes" para presentarlas como "más puntos de conexión con la sociedad", así como ha abogado por "sedes abiertas, útiles, con vocación de servicio".

Repullo ha asegurado que "nos hemos divertido trabajando", aunque de igual forma "hemos sudado la gota gorda", para sostener que "la unidad y el método multiplican", además de recordar que "Juanma Moreno nos ha demostrado que la moderación es una gran ventaja competitiva de este partido".

"El esfuezo en la gestión se ve y se toca", ha sostenido el número dos en la dirección del PP-A, convencido de que "rendimos cuentas con luz y taquígrafos".