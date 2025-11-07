Tesorero del PP-A presume de "no deber nada a nadie": "Pagamos por transferencias, no con chistorras"

El gerente del Partido Popular, Ignacio Díez, este viernes durante su participación en la sesión inaugural del XVII Congreso Autonómico del PP-A. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tesorero del Partido Popular de Andalucía, Ignacio Díez, ha reivindicado este viernes durante su participación en la sesión inaugural del XVII Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía que "nosotros pagamos por transferencias, no con chistorras o lechugas como otros", en una velada alusión a las expresiones utilizadas en el caso Koldo por su trío de protagonistas: el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del asesor del exministro, Koldo García.

"Somos como la mayoría de las familias andaluzas", ha continuado señalando, mientras ha defendido que "nuestra contabilidad es transparente", así como ha proclamado que "no debemos nada a nadie", circunstancia que ha presentado como para propiciar "afrontar este espectacular congreso".

La transparencia de las cuentas del PP andaluz la ha situado en el hecho de ser auditada por la Gerencia nacional del partido y la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con el remate de que se publica en la página web de este partido para su partido.

Ha presumido de la reforma integral de la sede regional y de la ejecución de un plan de expansión comarcal del ha dicho que "tenía mucho interés", el presidente de este partido, Juanma Moreno, y del que ha subrayado la apertura de sedes en Dos Hermanas (Sevilla), Hinojosa del Duque (Córdoba) y Ubrique (Cádiz).

"Podemos ir con la cabeza bien alta", ha proclamado, por cuanto ha defendido que "nos ajustamos el cinturón cuando es necesario", además de subrayar que "somos honrados".

Pese a reconocer que "un tesorero solo tiene que hablar de cuentas", ha reivindicado que todos los componentes son "parte esencial" de un "proyecto vivo y creciente", para remachar su intervención remarcando que "cada acto, cada afiliado, cada mensaje, todo es necesario".