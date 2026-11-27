El secretario general del PP-A y coordinador de campaña para el 29N, Antonio Repullo, con candidatos del PP y representantes del partido en la Plaza de las Tendillas de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía y coordinador de campaña para el 29N, Antonio Repullo, ha pedido este viernes votar a Alberto Núñez Feijóo desde el recuerdo del "cambio histórico" vivido hace ocho años "cuando los andaluces apostaron por Juanma Moreno" y desde entonces han depositado su confianza en el proyecto popular para la Junta, y con ello "dar el portazo a los peores años de la democracia".

Así lo ha explicado en una atención a medios ofrecida en la mañana de este viernes desde la Plaza de las Tendillas de Córdoba, donde ha hecho balance de la "nula" gestión del Gobierno Central: "Si le preguntamos a cualquier vecino de Córdoba que qué ha hecho Pedro Sánchez por nuestra provincia, por Andalucía, por España, nos vamos a encontrar la callada por respuesta".

Lo ha resumido como "la más absoluta parálisis", para a continuación contraponer con lo que esos mismos ocho años han dado de sí con la vía andaluza y "una sociedad que avanza, que está al hilo de la calle, que escucha y que sabe perfectamente cuáles son los problemas de nuestros vecinos, cuáles son soluciones".

"Hace ocho años los cordobeses y los andaluces apostaron por Juanma Moreno, apostaron por el cambio", ha resaltado, para pedirles que "hagan memoria" ante los principales resultados: "más empleos, más autónomos, mejores servicios públicos, bajada de impuestos".

En ese sentido, Repullo ha insistido en que "el voto debe ejercerse desde la memoria, desde el recuerdo", aludiendo también al cambio en el Ayuntamiento de Córdoba encabezado por José María Bellido. "Vamos a votar desde la memoria, vamos a votar con el conocimiento de causa de lo que supone que gobierne un partido como el PP", ha planteado.

El coordinador de campaña del PP de Andalucía para el 29N no sólo ha agradecido a los medios de comunicación su seguimiento en estas semanas, sino que ha trasladado palabras de "orgullo" hacia al PP de Córdoba, su presidente provincial, Adolfo Molina, y los candidatos al Congreso y al Senado por "el esfuerzo realizado". Ha tenido una mención especial para Nuevas Generaciones, cuyos integrantes "han sido el alma de esta campaña en Córdoba".

Lo ha hecho en ese momento de pedir balance a la ciudadanía y de alentarles al cambio: "Córdoba, los cordobeses, Andalucía, los andaluces y España, todos los españoles van a hacer historia".

FEIJÓO: PRIORIDAD FERROVIARIA Y COMPROMISO CON ANDALUCÍA

Ese resultado, ha añadido, "permitirá dar el portazo a los peores años de la democracia", tras un período que ha relacionado con "la corrupción y la falta de gestión de un Pedro Sánchez que no ha estado a la altura del país".

Frente al balance del Ejecutivo socialista, el secretario general ha reivindicado el perfil de Feijóo como "un presidente que conoce, que sabe lo que es España, que sabe lo que necesita este país y que sabe gestionar porque lo ha demostrado durante 30 años". Ha puesto en valor su experiencia y ha defendido que "la gestión de los intereses públicos debe recuperar protagonismo en el Gobierno central".

Así, ha afirmado que Feijóo "no va a dejar tirado a nuestro sistema ferroviario, a nuestros trenes, no va a dejar tirado Andalucía". Ha señalado que "atender los problemas de las conexiones de la comunidad es una de sus grandes prioridades en el momento en que sea presidente del Gobierno".

Repullo ha mencionado igualmente la situación de Ceuta y Melilla: "Feijóo no se va a ir de vacaciones si hay una invasión". "Tampoco va a mandar a un clan criminal a que le tape la boca, a que deje calladita a una jueza precisamente de Córdoba por investigar la corrupción", ha apostillado.

Ante todo ello, el popular ha pedido a los vecinos que este domingo "acudan a votar y que recuerden" el balance de los últimos años en Córdoba, Andalucía y España. "El compromiso de Alberto Núñez Feijóo, el compromiso del PP siempre se cumple y ese compromiso está con Córdoba, con Andalucía y con España", ha remarcado.

"PARTICIPACIÓN MASIVA PARA LLEVAR A FEIJÓO A LA MONCLOA"

De este modo, el PP de Córdoba ha puesto el broche final a la campaña electoral en la Plaza de las Tendillas, donde ha celebrado su tradicional acto de cierre junto a militantes, simpatizantes, cargos públicos y miembros de la candidatura.

El presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y la candidata número uno al Congreso, Lorena Guerra, han apelado a la movilización de los ciudadanos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y han defendido "la necesidad de un cambio político en España con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno".

Molina ha agradecido "el trabajo y la implicación de todas las personas que han participado en la campaña" y ha destacado que "el PP ha estado durante estos 15 días en las calles, barrios y municipios de la provincia, escuchando a los cordobeses y compartiendo sus propuestas".

Asimismo, ha asegurado que "el contacto directo con los ciudadanos ha permitido constatar las ganas de cambio y el cansancio ante un Gobierno que no ha ofrecido soluciones a los problemas reales de los españoles durante los últimos ocho años".

Al respecto, ha defendido que "España necesita un presidente decente, con experiencia y capacidad de gestión", y ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para "facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, apoyar a autónomos y empresarios, aliviar la situación de las familias y garantizar que trabajar merezca la pena". "Otros hacen campaña en los platós; nosotros la hacemos en la calle", ha señalado, reivindicando el trabajo desarrollado por el PP en todos los municipios cordobeses.

"ESCUCHAR A LOS VECINOS"

Por su parte, Lorena Guerra ha destacado "la intensidad y la ilusión con la que la candidatura ha recorrido Córdoba y sus pueblos, escuchando a los vecinos y trasladando las propuestas del PP". La candidata ha asegurado que "España necesita otra forma de gobernar y otro presidente del Gobierno" y ha advertido de "los problemas que siguen sin respuesta, como las dificultades de acceso a la vivienda, la situación de los autónomos, el coste de la vida, las infraestructuras y las necesidades del sector primario".

Guerra también ha reclamado "explicaciones y responsabilidades por los acontecimientos y decisiones que han marcado estos últimos años", defendiendo que "los ciudadanos merecen un Gobierno que rinda cuentas y sitúe sus preocupaciones en el centro de la acción política".

La candidata número uno al Congreso ha apelado a "la esperanza" y ha aseverado que "es posible abrir una nueva etapa basada en instituciones que funcionen, servicios públicos que respondan y una gestión centrada en las necesidades de los ciudadanos". "España necesita respuesta, verdad, decencia y gestión", ha afirmado, mostrando su confianza en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

Tanto Molina como Guerra han concluido haciendo un llamamiento a la participación el próximo domingo y pidiendo el voto para el PP. Molina ha recordado que "no hay nada hecho ni nada ganado" hasta que se abran las urnas y ha subrayado "la importancia de cada papeleta para impulsar el cambio político que necesitan Córdoba, Andalucía y España".