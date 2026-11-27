La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita a las obras de emergencia en la A-2229 de acceso a Vejer de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La carretera A-2229 de acceso a Vejer de la Frontera (Cádiz) está acogiendo trabajos de emergencia para reparar los daños que sufre esta vía tras la sucesión de borrascas del pasado invierno y asegurar la estabilidad de la carretera.

En concreto, estas labores se están desarrollando en el punto kilométrico 0,600, hasta donde se han desplazado la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez, como ha indicado la Junta en una nota.

Mercedes Colombo ha señalado que con estas obras se repara una carretera "importante" en esta zona, que da acceso a Vejer, y ha agradecido la labor que desarrolla el equipo técnico para reestablecer la normalidad tras las borrascas de principios de año, que "causaron numerosos daños en la provincia".

Debido al tren de borrascas que azotó el pasado invierno la provincia de Cádiz, la carretera A-2229 resultó dañada en su kilómetro 0,600. Las lluvias continuadas produjeron un asentamiento del terraplén y un hundimiento severo del firme, con grietas longitudinales, que provocaron la saturación del terraplén y la pérdida de capacidad portante del terreno.

Además, la infiltración de agua a través de las grietas ha acelerado el proceso de degradación, favoreciendo la inestabilidad del talud y el deterioro progresivo de la plataforma de la carretera.

La degradación del firme de la carretera y la irregularidad superficial provocaron afecciones significativas en el tráfico, afectando tanto a la seguridad vial como a la integridad estructural de la vía, que es uno de los accesos principales a Vejer, sirviendo la carretera de conexión con la vía E-5 (N-340).

A su vez, ante las incidencias sufridas por la N-340 como consecuencia del tren de borrascas, esta carretera ha sido el paso alternativo cuando la N-340 estuvo cortada.

La solución propuesta por el equipo técnico para reparar este tramo consiste en la estabilización del terraplén, para asegurarlo por medio de una pantalla de micropilotes. Para ello se incluye la demolición del pavimento y se sanea el terreno bajo el firme. Después, se perfora el terreno con micropilotes alineados para unirlos luego con la viga de atado o de coronación, realizando anclajes al terreno.

Una vez estabilizado el talud, se repondrá la explanación con suelo y zahorra y se extenderá en capas la masa bituminosa en caliente, compactada y extendida.

Los trabajos concluirán con el pintado de las marcas viajes y la reposición de barreras de seguridad new jerseys en el tramo.

Estos trabajos de emergencia que se realizan en la carretera A-2229 de acceso a Vejer se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa y tienen un coste aproximado de 1,82 millones de euros.