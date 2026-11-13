Repullo (PP-A) destaca el programa de Feijóo para impulsar el sector agrario con medidas ya aplicadas en Andalucía

Repullo interviene en el encuentro con organizaciones agrarias. - PP

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A y director de campaña para las elecciones generales, Antonio Repullo, ha situado este viernes al sector agrario y agroalimentario cordobés en el centro del inicio de campaña durante un encuentro con organizaciones agrarias, cooperativas y empresas agroalimentarias, donde ha afirmado que muchas de "las medidas que ya se están desarrollando en Andalucía y que se están convirtiendo en el éxito del cambio" del campo andaluz "son las que integran el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo en materia del agro".

"No podemos empezar la campaña de mejor manera con el sector productivo que tira de la economía de nuestra provincia, de la provincia de Córdoba", ha señalado Repullo, quien ha recordado que la relación con el campo se apoya en consenso con el sector, "con diálogo, con capacidad para poder seguir trabajando de la mano de los agricultores, para y por los agricultores".

Repullo ha detallado que la reunión sirve para presentar al sector las propuestas incluidas en el programa de Feijóo. De las 249 medidas, "hay muchas de ellas destinadas a la agricultura, como no puede ser de otra manera", y ha vinculado esas propuestas a las políticas del Ejecutivo andaluz que preside el popular Juanma Moreno y a su colaboración con agricultores y ganaderos.

"Todo lo que se ha hecho, se ha hecho de su mano y gran parte de las medidas que propone Alberto Núñez Feijóo para toda España, son medidas que ya se están desarrollando en Andalucía y que ya se están convirtiendo en el éxito en el cambio, en la transformación de la agricultura en Andalucía, siempre, como digo, de la mano de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos", ha afirmado.

Para Repullo, la presentación de un programa concreto permite explicar el proyecto del PP, y también ha anunciado que el encuentro será una oportunidad para escuchar al sector y valorar sus aportaciones, porque les van a pedir que les "ayuden si hay que corregir, si hay que mejorar, y si hay que hacer algo más por ellos".

El director de campaña ha expresado que "en frente tenemos un PSOE que no sabemos exactamente qué propone". En su valoración de la gestión socialista de los últimos años, ha asegurado que "nos han traído agravio a Andalucía, confrontación, parálisis y también nos ha traído algo tan dramático y que tanto recordamos en Andalucía como es la corrupción". Es más, "no han presentado a día de hoy un programa, han empezado a pedir el voto a los españoles, pero no le han dicho para qué quieren su voto".

Repullo ha defendido también que el PP quiere trabajar desde la experiencia del Gobierno andaluz y con la perspectiva de un proyecto nacional. A este respecto, ha asegurado que, con Feijóo y con el ejemplo de Juanma Moreno, el partido buscará que "también el campo andaluz sea el futuro y sea la España que viene".

Del mismo modo ha apelado a "la seriedad y la experiencia" de gestión en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. "Tenemos que afrontar esta campaña como la está afrontando el PP, con muchísima seriedad, con el conocimiento de lo que queremos hacer", y ha presentado a Feijóo como una garantía de gestión a partir de su trayectoria de gobierno. "La gente lo que quiere escuchar son propuestas, hablarle en positivo, saber cómo su calidad de vida puede mejorar, cómo los precios tienen que dejar de subir", ha señalado.

Repullo ha situado entre sus prioridades la competitividad y la economía familiar, porque "tenemos que volver a ser un país competitivo, donde las familias tengan capacidad de ahorro, donde tengan capacidad de inversión", y ha planteado la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y de dar seguridad a los pensionistas.

Lo ha resumido al hablar de un país "donde podamos tener oportunidades para los jóvenes para que puedan comprar, adquirir una vivienda, para que nuestros mayores consoliden sus pensiones y vean cómo se le asegura tener esa pensión en relación al IPC".

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, Repullo ha incluido las redes ferroviarias, eléctricas e hídricas entre las prioridades. Ha defendido un país "donde no podamos abandonar cómo se han abandonado las infraestructuras, donde apostemos de nuevo por renovar esa alta velocidad que ha tenido desgraciadamente unas consecuencias derivadas del abandono absoluto que ha tenido el gobierno de Sánchez de esas infraestructuras ferroviarias, pero también las infraestructuras eléctricas, también la infraestructura hídrica".

Repullo ha anunciado también que Feijóo estará en Andalucía durante la campaña para reafirmar su compromiso con la comunidad. "Feijóo estará con los andaluces y estará para firmar ese compromiso que tiene con España, pero que también ha firmado ya con Andalucía", ha afirmado.

Se trata de un compromiso que, según ha señalado, contempla "acabar con los agravios hacia Andalucía y situar sus necesidades entre las prioridades" de un futuro Gobierno del PP en España. En este sentido, ha subrayado que "Andalucía está en su cabeza, está en su programa y está en su gestión de futuro".

Entre esas prioridades, Repullo ha destacado que una de las primeras decisiones de los 100 primeros días será revisar las infraestructuras españolas, con especial atención a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía. "Ha priorizado la infraestructura ferroviaria entre Madrid y Andalucía", ha explicado, vinculando esta decisión al "abandono" que denuncia en la red de alta velocidad.

Se ha referido también a la gravedad de un problema que, "lamentablemente, ha tenido la consecuencia de 115 fallecidos", y ha considerado que esta prioridad "demuestra la preocupación de Feijóo por los españoles y los andaluces", lo cual "es un gesto que le honra como presidente".

Finalmente, Repullo ha resumido el sentido de la campaña del PP, que es "contar cuál es nuestro modelo, un modelo de gestión de éxito donde gobierna el PP", y ha señalado que la afrontarán "con la máxima ilusión para demostrarle a España y a los españoles que se merecen al mejor presidente, que sin duda es Alberto Núñez Feijóo".

LORENA GUERRA

Por su parte, la candidata al Congreso por Córdoba, Lorena Guerra, ha explicado que el PP lleva "mucho tiempo trabajando de la mano de agricultores, ganaderos y profesionales del sector primario", y conoce "directamente sus problemas y necesidades", y ha avisado que "el campo español está agonizando con unos altos costes, con muchísima burocracia, con falta mano de obra, con competencia desleal y con una incertidumbre en la futura PAC".

Guerra ha cuestionado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Agricultura, Luis Planas, durante los últimos ocho años, así como la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), ante "la ausencia de un presupuesto cerrado y la propuesta de Bruselas de un recorte del 22%". También ha recordado que "la PAC 2023-2027 ha supuesto mayores exigencias, restricciones y burocracia para los productores", y ha concluido que, en este ámbito, el Gobierno de Sánchez no ha hecho "absolutamente nada" en ocho años.

Frente a esta situación, Guerra ha defendido la propuesta de Feijóo de "una PAC justa, con presupuesto propio y sin recortes", reclamando 45.000 millones de euros adicionales y que al menos el 10% de los fondos destinados a cada país se dirija al medio rural. Entre las medidas del PP, ha enumerado "la reducción de los costes de fertilizantes y gasóleo, la disminución de la burocracia un 30%, la adaptación de los impuestos a los ciclos de las cosechas, la mejora de las infraestructuras hídricas y la modificación de la Ley de la Cadena, para evitar las ventas por debajo de los costes de producción".