Requena celebra que el PP de Jaén aporta con Juan Bravo "una persona con preparación" al Gobierno andaluz

Publicado 11/02/2019 19:44:14 CET

JAÉN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha felicitado al que desde este martes será el nuevo consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, con el que "el PP de Jaén aporta una persona con experiencia y preparación al Gobierno de la Junta".

"He podido hablar recientemente con él, y lo cierto es que no puedo estar más satisfecho con su nombramiento", ha dicho Requena, quien en un comunicado ha destacado el "gran conocimiento" que tiene Bravo sobre la provincia de Jaén aunque no es jiennense de nacimiento, pero "sí de corazón, pues siempre hace gala de nuestra provincia y la defiende y pone por delante allá donde va", según ha apostillado.

Por eso, para el presidente del PP jiennense, que sea Juan Bravo quien "represente" a Jaén en el gobierno de la Junta es "una noticia estupenda".

Sobre su trayectoria, Requena ha señalado que el nuevo consejero es un "trabajador nato, incasable en el desempeño de sus funciones, una persona altamente cualificada y totalmente capacitada para afrontar los retos de las áreas de gobierno que asumirá" desde este martes.

En esa línea, Requena ha aseverado que Jaén y los 'populares' jiennenses "podemos estar muy orgullosos de que Juan Bravo sea la persona que va a gestionar el dinero público, y lo haga además llevando siempre por bandera el nombre de Jaén", según ha concluido.