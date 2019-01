Requena (PP Jaén) sitúa las elecciones municipales como "el gran objetivo" y ve "más cerca" el gobierno de Diputación

Publicado 27/12/2018 18:34:10 CET

JAÉN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha situado las elecciones municipales de 2019 como "el gran objetivo" a partir de ahora, al tiempo que ha considerado que está "más cerca" acceder al gobierno de la Diputación Provincial.

Así lo ha indicado este jueves durante el tradicional encuentro navideño con los medios, en el que ha hecho balance de un 2018 "intenso en lo político", con "un cambio fundamental" para Andalucía que está "a las puertas" tras los comicios autonómicos del pasado 2 de diciembre y las negociaciones de PP y Ciudadanos para formar nuevo Ejecutivo.

Al hilo y preguntado si ve más cerca que los 'populares' lleguen al gobierno de la Diputación jiennense, ha respondido que "sí". Ha añadido que "el PSOE, con estos resultados de las elecciones autonómicas, perdería su mayoría absolutísima" en la Administración provincial y "se abriría un escenario apasionante".

"Basta con hacer cuentas para darse cuenta de que puede ser así. Estamos en un escenario diferente, ya no hay bipartidismo", ha comentado Requena, quien ha aludido a una mayor "apertura" en la que han entrado nuevas formaciones.

Por ello, ha animado a trabajar desde el convencimiento de que el municipalismo es "una de las mejores expresiones políticas" y lograr concejales y alcaldes. "Y la Diputación, es un objetivo claro", ha asegurado.

Cuestionado por si el posible acuerdo con la ultraderecha en Andalucía les puede perjudicar en las elecciones municipales, ha matizado que "hay un acuerdo con Ciudadanos", si bien ha agregado que "Vox son votos necesarios".

En todo caso y tras señalar que "las ansias y necesidades de cambio" de la ciudadanía andaluza es "suficiente como para no aprovechar la oportunidad", ha afirmado que el PP quiere "ser el partido refrente en el centro derecha de Jaén".

"A partir de ahí, el único rival, nosotros mismos. No me preocupa lo que me puedan perjudicar otras fuerzas políticas", ha comentado el dirigente 'popular' no sin resaltar que van a trabajar para presentar candidaturas en los 97 municipios, con candidatos que "sirvan al pueblo" siendo el partido "de siempre", que "se desvive por los ciudadanos".

Ha agregado, además, que 2019 "será la primera vez" que se enfrenten "a unas elecciones municipales con otra Junta", "sin la maquinaria socialista todopoderosa institucional". En esta línea, ha considerado que, esta Administración, "históricamente, había servido muchas veces para machacar políticamente a los que no formábamos parte de la corriente ideológica del PSOE", de modo que partirán "con una posición más ventajosa de otras ocasiones".

Finalmente, el presidente provincial del PP jiennense se ha referido en esa "aventura política extraordinaria" del próximo año a la posibilidad de adelanto de las elecciones generales y a las europeas, en las que "también Jaén se juega mucho, por ejemplo con la PAC".