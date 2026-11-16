Rescatadas dos mujeres de una vivienda en llamas en Molvízar (Granada) tras sobrecargarse un móvil

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MOLVÍZAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Molvízar (Granada), ha rescatado a dos mujeres, de 58 y 78 años, que se encontraban en el interior de una vivienda afectada por un incendio que, según las primeras indagaciones, pudo iniciarse en un sofá del salón por sobrecalentamiento de un móvil.

Los hechos ocurrieron sobre las 10,45 horas del pasado 13 de noviembre en un inmueble de la calle Carnicería. Tras recibirse el aviso a través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Granada, se desplazaron al lugar cuatro agentes del Puesto de Salobreña y un agente de la Policía Local de Molvízar.

A su llegada, las dos mujeres se encontraban en las plantas superiores de la vivienda, de tres alturas, y pedían ayuda. La gran cantidad de humo acumulado en el interior y la rápida propagación del fuego dificultaban el acceso, pero los agentes lograron llegar hasta ellas y sacarlas al exterior, donde las atendieron hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Ambas presentaban síntomas de inhalación de humo y quemaduras en las manos, y fueron trasladadas al centro de salud de la localidad.

Los agentes que participaron en el rescate no sufrieron lesiones.

En el dispositivo intervinieron también cinco bomberos de Almuñécar, con un camión autobomba y un vehículo todoterreno, así como una ambulancia y personal sanitario del centro de salud de Molvízar.

El incendio quedó extinguido sobre las 12,00 horas y causó importantes daños en la vivienda. Según las primeras indagaciones, el fuego podría haberse iniciado en un sofá del salón a consecuencia del sobrecalentamiento de un teléfono móvil.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar ha realizado la inspección ocular y mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas.