Rescatadas siete personas durante el fin de semana en distintos puntos de montaña de Granada

Rescate en el Veleta. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado durante el fin de semana seis intervenciones de rescate en distintos puntos de montaña y barrancos de la provincia de Granada, en las que se ha auxiliado a siete personas que presentaron diferentes dificultades para continuar su actividad.

El primero de los rescates tuvo lugar el pasado viernes 5 de junio, cuando sobre las 11,00 horas la Central de Emergencias 112 alertó de la caída de un montañero en el Corredor del Veleta, que se deslizó por la pendiente y resultó herido con diversos traumatismos.

Inmediatamente especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) fueron trasladados por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada hasta una rimaya, una abertura en la nieve de 45 grados de pendiente, donde el accidentado se encontraba junto a otras dos personas.

La complejidad del terreno impidió un apoyo seguro del helicóptero, por lo que los especialistas tuvieron que tomar tierra a unos 70 metros por debajo del punto del accidente.

Desde allí, ascendieron equipados con una camilla de rescate y material sanitario hasta alcanzar al montañero, avanzando por la pendiente mediante técnica de piolet y crampones.

Tras comprobar su estado, le inmovilizaron una pierna, le colocaron un collarín cervical y estabilizaron su tronco con un dispositivo específico para este tipo de intervenciones.

Finalmente, iniciaron un descenso controlado con cuerda hasta una zona más segura, desde donde fue trasladado al helicóptero para su evacuación al Hospital del PTS.

Ese mismo viernes, a las 15,30 horas, a través del 112, se recibió un nuevo aviso que alertó sobre un joven de 19 años que había sufrido una caída mientras descendía el barranco de Río Verde, en el término municipal de Otívar.

El accidentado presentaba lesión en una pierna que le impedía continuar la marcha por sus propios medios. Dada la localización del accidente, fue necesaria la intervención del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

Un especialista del GREIM descendió mediante ciclo de grúa hasta donde se encontraba, le inmovilizaron la pierna con una férula y lo prepararon para su evacuación. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital.

El sábado día 6, sobre las 13,30 horas, se recibió un aviso sobre un barranquista de 40 años que había resultado lesionado durante el descenso del barranco de Río Verde sin poder continuar la actividad.

Al igual que en el rescate anterior, fue necesaria la intervención de la tripulación de la unidad aérea. Dos especialistas descendieron hasta el lugar del accidente, donde le inmovilizaron el tobillo con una férula. Seguidamente, fue preparado para su evacuación y se procedió a su traslado en helicóptero al hospital.

Durante el vuelo la tripulación recibió un nuevo aviso sobre un hombre de 58 años quien se encontraba desorientado en la Sierra de Jubiley (Órgiva).

El helicóptero se dirigió al lugar y, mediante un apoyo parcial sobre el patín, logró tomar tierra junto a él. Un especialista del GREIM descendió de la aeronave y lo guió hasta el interior con las máximas medidas de seguridad.

El senderista presentaba heridas en las piernas a causa de varias caídas. Así pues, se realizó su evacuación junto al barranquista anterior, siendo ambos trasladados al Hospital del PTS.

DIABÉTICA SIN INSULINA

El quinto rescate se llevó a cabo la tarde del mismo día, sobre las 16,00 horas, tras recibir aviso del 112, comunicando que una senderista se encontraba indispuesta en la zona de los Lavaderos de la Reina, en el término municipal de Güéjar Sierra.

La mujer, de 57 años y diabética, no se había inyectado la insulina y presentaba vómitos y dolor abdominal, lo que le impedía continuar con la ruta.

Hasta el lugar se desplazaron dos especialistas del GREIM, junto a la Unidad Aérea, que procedieron a su evacuación en helicóptero hasta el hospital.

Por último, el domingo día 7, sobre las 19,50 horas, el 112 alertó de que un montañero se encontraba desorientado y enriscado cerca de la cima del pico Alcazaba, en Sierra Nevada, tras haber sufrido varias caídas y sin posibilidad de bajar por sus propios medios.

Rápidamente, fueron activados dos componentes del GREIM y a la Unidad del Servicio Aéreo. La gran densidad de nubes de la cima y la cara norte obligaron a sobrevolar la zona para dejar a los rescatadores en la vertiente sur, desde donde iniciaron la búsqueda a pie, equipados con material para poder vivaquear junto al montañero si fuera necesario.

Sobre las 21,10 horas, los especialistas localizaron al hombre entre la niebla, con signos de hipotermia y deshidratación al no portar equipamiento adecuado para las condiciones de alta montaña y nieve que aún persisten en la zona.

Tras proporcionarle agua y sales, fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Güéjar Sierra, donde se encontraba estacionado su vehículo.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar bien cualquier actividad que se vaya a realizar en la montaña. Resulta fundamental utilizar ropa y material adecuados, adaptados a las condiciones meteorológicas del momento, así como llevar agua, alimento suficiente, un frontal o linterna y un pequeño botiquín.

También es aconsejable portar un teléfono móvil con la batería cargada y siempre que sea posible, dispositivos de geolocalización o aplicaciones de seguimiento.