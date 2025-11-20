Rescatado un ciclista que sufrió un accidente en Granada

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha asistido y rescatado a un ciclista que sufrió un accidente cerca de la parroquia de la Virgen de Fátima, en el barrio de Lancha de Genil de Granada, donde fue hallado con fuertes dolores e incapaz de ponerse en pie por sus propios medios.
Los agentes activaron un protocolo de rescate y colaboraron activamente con bomberos y los servicios sanitarios, realizando el traslado de esta persona en una camilla hasta poder llegar a la ambulancia que se encontraba aparcada junto a la parroquia.
Los hechos tuvieron lugar a media mañana cerca de la parroquia de la Virgen de Fátima. Los agentes llegaron hasta donde pudieron dejar el vehículo, cerca de la parroquia, y tuvieron que recorrer a pie y ascendiendo durante un kilómetro un carril por donde no podían acceder haciendo uso del coche.
Minutos después localizaron al herido, un varón de 51 años, que al parecer había golpeado su bicicleta con una roca volcándose y recibiendo un fuerte golpe. Esta persona se encontraba tumbada de cubito supino y sufría un fuerte dolor en la cadera que le impedía ponerse erguido.
Los agentes activaron el protocolo y rápidamente se vio aviso a bomberos y una ambulancia medicalizada. Tampoco el resto de servicios pudo acceder con ningún vehículo, por lo que entre todos tuvieron que coordinarse y, haciendo uno de una camilla de rescate, transportaron a pie por el sendero al herido hasta poder llegar a la ambulancia, la cual había estacionado también cercana a la parroquia.
Esta persona fue posteriormente trasladada al hospital tras el rescate, en el que participaron cuatro agentes.