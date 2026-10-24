Rescatado un parapentista atrapado en la copa de un árbol en Sierra Mágina (Jaén)

Imagen de los efectivos del Cuerpo de Bomberos rescatando a un parapentista atrapado en un árbol. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Jaén han procedido este pasado viernes al rescate de un parapentista que había quedado atrapado en la copa de un árbol en un paraje de Sierra Mágina.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los bomberos fueron requeridos en la tarde de ayer por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía de quien reciben una llamada en torno a las 16,30 informando de que un piloto de parapente de nacionalidad francesa, que ha quedado enganchado de la copa de un pino a unos 10 metros de altura en una zona escarpada, cercana al mirador 'Peña del Águila' (Sierra Mágina).

De este modo, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Jaén desplazó dos vehículos todoterreno y seis bomberos, junto con tres bomberos más del consorcio Magina oriental, Policía Local y Guardia Civil de la zona.

Las labores de rescate se extendieron durante un par de horas, debido al poco diámetro del pino en la parte alta, lo que obligó a los bomberos a tener que poner unos vientos para minimizar el efecto y poder llegar hasta el piloto, que estuvo colaborador en todo momento y que resultó ileso.