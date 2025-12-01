Rescatan de una chimenea el cuerpo sin vida de un hombre en una casa de Frailes (Jaén)

Archivo - La investigación del caso recae en la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado de una chimenea el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 30 años. El suceso ha tenido lugar en el municipio jiennense de Frailes, según ha informado el 112.

Ha sido sobre las 8,30 horas cuando el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha dado aviso al teléfono 112 de un hombre atrancado en la chimenea de una casa ubicada en la calle Tejar. La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Alcalá la Real (Jaén).

Fuentes policiales han confirmado que el hombre estaba fallecido y que ha sido rescatado por los Bomberos, sin que los servicios sanitarios hayan podido intervenir para su reanimación. Se investigan las causas que han rodeado el suceso.