Rescatan en Pinos Puente (Granada) a 20 perros ocultados con deterioro físico y entre residuos y excrementos

Una veintena de perros han sido rescatados y puestos a salvo tras ser hallados en condiciones de insalubridad en una vivienda de Pinos Puente (Granada) - POLICÍA LOCAL DE PINOS PUENTE

PINOS PUENTE (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Pinos Puente (Granada) ha intervenido ante una situación de grave insalubridad en un inmueble del municipio en una actuación que ha permitido la recuperación y puesta a salvo de 20 perros que se encontraban en unas condiciones que comprometían seriamente su bienestar con deterioro físico, acumulación de residuos, restos de comida y excrementos.

Así lo ha dado a conocer en una publicación en su perfil en redes sociales consultada por Europa Press el cuerpo municipal de seguridad que destaca que la intervención fue posible gracias a la colaboración ciudadana. Las informaciones y avisos trasladados por vecinos permitieron a los agentes conocer la situación y actuar ante unos hechos "que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultos", señalan.

Por otra parte, otras fuentes consultadas por Europa Press han señalado que tras este suceso de riesgo para el bienestar animal estaría el caso de un hombre considerado en situación de vulnerabilidad y de en torno a 60 años que acumulaba desperdicios y basuras en su vivienda.

Por otro lado, tras la intervención policial se ha gestionado la recogida y protección de los animales con la asociación PRODEAN Pro-Derechos del Animal Campo de Gibraltar, "que, con un enorme esfuerzo y dedicación, desarrolla su labor para proporcionar a estos animales la atención y los cuidados que necesitan", destacan desde la Policía de Pinos Puente.

"Desde la Policía Local queremos poner en valor el trabajo conjunto entre ciudadanía, agentes y entidades de protección animal, una colaboración que demuestra que la implicación de todos puede marcar la diferencia", concluyen.