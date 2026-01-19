Las reservas de sangre en Córdoba ya están garantizadas ante "la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía"

Archivo - Imagen de archivo de una donación de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado de que, gracias a "la rápida y generosa respuesta de la ciudadanía", las reservas de sangre para este lunes ya están garantizadas, al tiempo que se recomienda espaciar las donaciones durante la semana para asegurar el suministro en los próximos días.

En un comunicado publicado en sus perfil de redes sociales, el Centro de Transfusión ha agradecido "profundamente" la colaboración de todas las personas que se han acercado a donar en las últimas horas. También se recuerda que los hemoderivados tienen fecha de caducidad por lo que "ya no es necesario acudir hoy a donar".

Para asegurar el suministro en los próximos días, se recomienda espaciar las donaciones de forma escalonada a lo largo de toda la semana. Asimismo, se ha incidido en que "no es necesario acudir a donar con urgencia" por lo que las personas interesadas "pueden acudir a partir de mañana martes en los puntos habilitados en la provincia de Córdoba".

Por último, se recuerda que toda la información actualizada sobre necesidades y puntos de donación está disponible en donatescordoba.org

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Por otro lado, desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha apuntado que se mantiene este lunes su actividad habitual en consultas externas y pruebas diagnósticas por lo que "las personas con cita pueden acudir con normalidad".

Desde el Hospital se ha agradecido también "el esfuerzo y compromiso" de los equipos profesionales que se activaron desde la última hora de este domingo así como "la eficaz coordinación con las autoridades competentes".

Por último, el Hospital ha lamentado la pérdida de vidas y ha trasladado su "más sincero pésame a las familias y personas allegadas".