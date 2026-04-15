Responsables del colegio de Granada con dos alumnos heridos leves por disparos insisten en "normalidad" tras el suceso

Archivo - Imagen de archivo de una escopeta de aire comprimido - CNP - Archivo

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Responsables del centro escolar del distrito de La Chana en Granada capital en el que dos alumnos han resultado heridos leves por disparos de perdigones han destacado que la situación actual es de "normalidad" en el colegio.

Así, en una conversación con Europa Press, una responsable del colegio ha señalado que este miércoles "el colegio está funcionando con normalidad", y ha añadido que los jóvenes afectados "están en su clase", que las familias "están informadas", que las autoridades "conocen todo lo que ha ocurrido", y que "todo está tranquilo".

Esta misma fuente no ha precisado más detalles toda vez que lo ocurrido en este centro escolar concertado de la capital granadina se encuentra bajo investigación. En este sentido, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado a Europa Press que el caso ha sido derivado al Grupo de Homicidios y que, por el momento no hay detenidos.

Cabe recordar que el incidente se produjo este pasado martes en torno a las 11,00 horas, cuando una persona, presuntamente con una carabina de aire comprimido, disparó perdigones contra la fachada del centro. Algunos de ellos penetraron por una ventana y alcanzaron a los dos estudiantes.

En concreto, uno de los menores ha resultado herido en la cara y el otro en la espalda. No obstante, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policia Nacional se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que ambos se encontraban fuera de peligro, ya que los disparos se realizaron "a larga distancia" y no provocaron lesiones graves.

La UPR ha llevado a cabo una inspección ocular en la zona y ha constatado la ausencia de casquillos, al tratarse de perdigones que se desintegran con la propia pólvora.