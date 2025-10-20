Restablecida la circulación de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén tras casi seis horas por avería

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Jaén/Linares-Baeza se ha restablecido poco antes de las 13,00 horas después de quedar interrumpida desde pasadas las 7,00 horas de este lunes 20 de octubre por una avería en una catenaria provocada por un tren de mercancías.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes recuperan progresivamente sus frecuencias de paso, después de casi seis horas, en las que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y Alcolea de Córdoba para los usuarios de los trenes afectados.

Al respecto, el incidente que ha mantenido suspendida la circulación de trenes en este trayecto es "una falta de tensión provocada por el enganchón del pantógrafo de un tren de mercancías con la catenaria entre Córdoba y Alcolea de Córdoba". Personal de Adif ha trabajado para solucionar esta incidencia "lo antes posible".