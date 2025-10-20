Reabierto el carril de la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén), cerrado tras el incendio de un autobús sin heridos

Incidencia en la A-44 recogida en la página web de la DGT. - EUROPA PRESS

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reabierto en Campillo de Arenas (Jaén) el carril de la autovía A-44 que estaba cortado este lunes después de que la avería en un autobús provocara un incendio que pudo ser sofocado sin que se registraran heridos.

De este modo, la circulación ha quedado restablecida tras la retirada del vehículo, según ha informado el teléfono unificado de emergencias 112 a través de una publicación en la red X, consultada por Europa Press.

El suceso tuvo lugar en torno a las 8,50 horas en el punto kilométrico 76 de la citada vía, sentido Granada. El "motor salió ardiendo y el propio conductor del autobús lo apagó", según indicaron a Europa Press desde la Guardia Civil.

En él viajaban unas 40 personas, ninguna de las cuales ha resultado herida y que han sido trasladadas en otro autobús, según añadieron desde el 112, donde también se recibieron llamadas para avisar del incidente.

No obstante, y a la espera de la retirada del vehículo, la Guardia Civil apuntó que no se habían producido retenciones, puesto que el carril afectado era uno de los tres existentes en la zona, si bien se solicitaba precaución al circular por ella.