Restablecida la incidencia que ha dejado seis horas sin luz y sin trenes a la estación de tren de Jaén

Operarios trabajando para restablecer la tensión en el cable aéreo afectado por el cortocircuito con el pantógrafo del tren - EUROPA PRESS

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia en la electrificación de una de las vías de la estación de Jaén que durante unas seis horas ha impedido la salida y llegada de trenes, ha quedado resuelta a las 12,25 horas, según se ha informado desde Adif.

Previamente, operarios de Adif ya habían restablecido momentáneamente la tensión para dar salida al tren de media distancia de las 8,32 horas, que finalmente ha salido a las 8,34 horas, con destino a Madrid.

Los trabajos han permitido restablecer el cable aéreo afectado por un cortocircuito que se ha producido cuando sobre las 5,45 horas se ha subido el pantógrafo de un tren estacionado en la vía 2 y que tenía prevista su salida a las 7,32 con destino a Sevilla. El pantógrafo es el dispositivo montado en el techo del tren que recoge la electricidad de la catenaria para alimentar el motor.

Sí ha podido salir con normalidad el tren con destino a Madrid de las 7,29 horas ya que estaba estacionado en la otra vía de la estación y todavía no habían empezado los trabajos de reparación. Precisamente, para por seguridad de los operarios para restablecer la corriente en el cable aéreo afectado de la vía 2 se ha tenido que dejar sin luz a toda la estación, de ahí que no pudieran entrar y salir trenes.

Los trenes que se han visto afectados ha sido los media distancia Jaén-Sevilla y Sevilla-Jaén para los que Renfe habilitó un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Espeluy (Jaén), en ambos sentidos, para así garantizar el trayecto.

Los viajeros que han tenido que utilizar este servicio alternativo por carretera han sido los del tren 7,29 horas con destino a Sevilla, y los del tren Córdoba-Jaén de las 7,17 horas.