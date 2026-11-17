Archivo - Imagen del metro de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Granada ha restablecido el tráfico de sus trenes tras una interrupción del servicio y un desalojo de los pasajeros a bordo que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles.

Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Movilidad de la Junta, que apuntan a que el suburbano que discurre por la capital granadina y tres municipios de su área metropolitana dio cuenta de la incidencia sobre las 18,45 horas.

Al respecto informaban de que el transporte se vio obligado "a la interrupción del servicio y el desalojo de los usuarios que estaban en los trenes por un corte del suministro eléctrico". Ya en ese momento, señalaban que la línea estaba en proceso de recuperar la normalidad.

Finalmente, cinco minutos después de las 19,00 horas el Metropolitano de Granada daba cuenta en sus redes sociales de que servicio quedaba restablecido y los trenes operando con normalidad.