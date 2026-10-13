Restablecido el tráfico tras el siniestro de un camión cargado con granadas de mortero en El Fargue, en Granada

El Tráfico Ya Ha Quedado Restablecido En La Carretera A-4002 De El Fargue, En Granada Capital, Tras Registrarse Este Martes El Siniestro De Un Camión Que Ha Perdido Parte De La Carga Que Transportaba Y Que Estaba Integrada Por Granadas De Mortero. - 112

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ya ha quedado restablecido en la carretera A-4002 de El Fargue, en Granada capital, tras registrarse este martes el siniestro de un camión que ha perdido parte de la carga que transportaba y que estaba integrada por granadas de mortero. El dispositivo de seguridad desplegado en la zona ya ha finalizado.

La Policía Local de Granada señala que el accidente "ha sido provocado presuntamente por un mal aseguramiento de la carga". El cuerpo municipal también detalla que han actuado conjuntamente TEDAX y diferentes Unidades de Seguridad Ciudadana. "En ningún momento ha existido riesgo para terceras personas debido a la inmediata intervención de Policía Nacional", añaden.

La fase de premergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril por el referido siniestro que había sido activada a las 15,07 horas ya ha quedado desactivada.

Así lo ha señalado el 112, que también ha detallado que el accidente se ha producido a las 14,00 horas cuando un camión ha perdido parte de la carga que transportaba cuando circulaba a la altura del kilómetro 4 de la A-4002 en Granada capital. El material que transportaba estaba compuesto por granadas de mortero, por lo que se procedió al corte de la vía en su totalidad.

El centro coordinador alertó a la Guardia Civil y división de Tráfico, y activó también al Grupo de Desactivación de Explosivos, Policía Nacional, Bomberos de Granada, Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Parque de Maquinaria.

Fuentes de la Fabrica de Municiones de Granada consultadas por Europa Press han confirmado que el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía. Además, han detallado que se ha abierto una investigación a raíz del siniestro y que se han tomado fotografías del mismo para realizar un análisis de las causas del accidente.