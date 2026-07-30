La restauración del muro del Cuarto Real de Santo Domingo de Granada avanza mejorando el entorno de la Cuesta de Aixa

Visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, a las obras del muro del Cuarto Real de Santo Domingo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este jueves las obras de restauración del muro del Cuarto Real de Santo Domingo, que avanza conforme a la planificación prevista y alcanza ya un grado de ejecución del 50 por ciento.

Los trabajos permitirán garantizar la conservación de este elemento patrimonial, reforzar su estabilidad estructural y continuar recuperando uno de los enclaves históricos más singulares de la ciudad.

Las obras cuentan con una inversión de 173.519 euros, financiada a través del Plan Alhambra, impulsado por la Junta de Andalucía mediante el Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada.

Ejecutada por la empresa Bados Navarro S.L., la intervención permitirá restaurar 464,21 metros cuadrados de muro histórico y adecuar otros 168,90 metros cuadrados de espacio público en la Cuesta de Aixa, mejorando este enclave patrimonial mediante una actuación integral cuyo plazo de ejecución finalizará el próximo mes de octubre.

El proyecto actúa sobre un muro histórico cuyo origen se remonta al siglo XVI y que se asienta sobre el antiguo trazado de la muralla de Granada. La estructura es fruto de las sucesivas transformaciones y reposiciones realizadas tras la progresiva desaparición de la muralla nazarí, lo que le confiere un destacado valor patrimonial como parte del conjunto histórico del Cuarto Real de Santo Domingo.

La restauración se está ejecutando siguiendo criterios de conservación patrimonial para preservar las distintas fábricas históricas que conforman este singular lienzo de muro. La actuación responde al avanzado estado de deterioro que presentaba el muro como consecuencia de la pérdida progresiva del mortero de unión y de materiales constructivos.

Esta situación había provocado desprendimientos en algunos tramos y obligado a instalar una red de protección para garantizar la seguridad del entorno. La restauración permitirá consolidar las zonas más degradadas del conjunto, corrigiendo los problemas de estabilidad detectados y asegurando la conservación de este elemento patrimonial.

Los trabajos contemplan una restauración integral del muro mediante la limpieza y recuperación de los paramentos históricos, la reparación de juntas y fisuras, la reposición de los elementos deteriorados y la reconstrucción de los tramos más degradados, siempre con técnicas y materiales compatibles con el carácter patrimonial del conjunto.

Asimismo, la actuación incluye la retirada de anclajes, instalaciones y cableado visibles incorporados con el paso del tiempo, contribuyendo a recuperar la imagen histórica del muro y a mejorar su conservación.

La intervención incorpora además actuaciones de mejora del espacio público en la Cuesta de Aixa, con la retirada del vallado provisional, la adecuación y pavimentación del entorno y la mejora del drenaje superficial.

Estas actuaciones contribuirán a reforzar la integración del muro con el conjunto monumental del Cuarto Real de Santo Domingo y a recuperar la calidad urbana de uno de los accesos históricos a este enclave patrimonial.

Marifrán Carazo ha destacado que "Granada tiene la responsabilidad de conservar un patrimonio excepcional que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Con esta actuación recuperamos un elemento de gran valor patrimonial, reforzamos su conservación y seguimos avanzando en la puesta en valor de espacios únicos que enriquecen la imagen de nuestra ciudad y fortalecen nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

La alcaldesa ha subrayado además que "la colaboración entre administraciones está haciendo posible impulsar actuaciones que protegen nuestro patrimonio, mejoran el espacio público y permiten que granadinos y visitantes disfruten de un entorno urbano más cuidado, accesible y respetuoso con la historia de la ciudad".

La intervención se integra en el Plan Alhambra, un programa de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada que está haciendo posible la recuperación de algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Junto a actuaciones como el Archivo Histórico del Carmen del Negro, la Casa de los Guardeses del Palacio de los Córdova, el edificio de protección de los restos arqueológicos de Mondragones o la puesta en valor del entorno de la muralla de la Albérzana, esta restauración contribuye a una estrategia global de conservación y valorización del patrimonio histórico granadino.