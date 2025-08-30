Resuelta la avería que causó retrasos en trenes entre Madrid y Andalucía por una avería de señalización en Ciudad Real

Archivo - Una mujer entra en el tren con su maleta. Imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La avería principal en la señalización en la provincia de Ciudad Real que ha causado este sábado retrasos en una veintena de trenes que circulan entre Madrid y Andalucía ha sido resuelta, aunque todavía persiste algún problema de señalización en el paso por Puertollano.

Según ha informado ADIF a Europa Press, la incidencia ha sido consecuencia de una "avería en el sistema de señalización" localizada en la provincia de Ciudad Real, entre las estaciones de Puertollano y Brazatortas, en el límite con Andalucía pero aún en territorio castellanomanchego.

La incidencia se detectó a las 7,00 horas, cuando una señal errónea marcó la ocupación de vía y obligó a detener la circulación, según el gestor ferroviario.

Además, se han habilitado dos vías operativas y se han aplicado sistemas alternativos de circulación, que permiten continuar el servicio aunque con menor rapidez.

Por su parte, Renfe ha indicado a esta agencia que la avería habría afectado a "una veintena de trenes" de diversas compañías, aunque tras varias horas de trabajo en la incidencia las demoras "no superarían los diez minutos" en la mayoría de casos.

Las demoras han afectado en mayor medida a los trenes que circulaban en dirección a Andalucía, frente a los que viajaban hacia Madrid. El motivo radica en un fallo en la señalización que mantenía los semáforos en rojo de forma indebida, lo que obligaba a los maquinistas a detenerse antes de poder continuar su recorrido.