Las retenciones en Las Cabezas de San Juan bajan de 26 a tres kilómetros, según la DGT

Retenciones de tráfico. Imagen de archivo
Retenciones de tráfico. Imagen de archivo - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 19 julio 2026 17:55
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SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que hay tres kilómetros de retenciones en la AP-4 a la altura de Las Cabezas de San Juan sentido Sevilla. Asimismo, ha avisado de problemas de circulación en la A49 a la altura de Bollulos Par del Condado (Huelva), con dos kilómetros de retenciones sentido Sevilla.

En declaraciones a Europa Press, la DGT ha informado que además, en Huelva en la A49 hay retenciones de tres kilómetros, "lo que está generando demoras en los desplazamientos por esta zona".

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