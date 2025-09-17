Retirados la decena de medios aéreos tras estabilizarse el incendio forestal declarado en La Iruela (Jaén)

LA IRUELA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado este miércoles el incendio forestal activo en el paraje Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela (Jaén), donde los medios aéreos han sido retirados.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido estabilizado a las 21,00 horas tras haber sido declarado esta misma tarde a las 17,30 horas.

De este modo, la decena de medios aéreos que trabajaban en la extinción de las llamas han sido retirados tras conseguir esta fase y por su "evolución favorable". Asimismo, este servicio ha indicado a esta agencia que en dicha ubicación no hay presencia de viviendas que puedan encontrarse en peligro.

En la zona, se encuentran trabajando en estos momentos para su lograr controlar el incendio un despligue de siete grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, y tres vehículos autobombas.