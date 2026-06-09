Se retiran los medios aéreos del Infoca ante la evolución favorable del incendio a la altura de Rules, en Granada

El incendio de un camión en el paraje de la presa de Rules moviliza al Infoca. - INFOCA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un paraje del entorno de la presa de Rules a raíz de que un camión haya salido ardiendo este martes en la A-44, a su paso por Lanjarón (Granada), evoluciona favorablemente, por lo que el Infoca ya ha podido retirar los medios aéreos.

Este incidente ha obligado a cortar el carril en sentido Granada, para lo que se ha habilitado un desvío por la salida 181, y está provocando retenciones en la zona.

El 112 ha recibido más de una treintena de llamadas en torno a las 12,50 horas alertando del incendio de este camión pasada la presa de Rules en sentido Granada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y también medios del Infoca, que inicialmente trasladó un helicóptero ligero y otro semipesado para luchar contra las llamas desde el aire, además de varios efectivos por tierra.

A las 15,30 horas trabajan para estabilizar el incendio dos grupos de bomberos forestales con un vehículo autobomba y un agente medioambiental.