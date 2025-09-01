Retrasos de unos 20 minutos en cuatro trenes entre Andalucía y Madrid por una avería ya solucionada en Córdoba

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro trenes de alta velocidad que cubren la ruta entre Madrid y Andalucía se han visto afectados, con retrasos de unos 20 minutos, por una incidencia, ya solucionada, que ha afectado en la mañana de este lunes a la señalización ferroviaria en la provincia de Córdoba.

Así lo han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press, detallando que dicha incidencia, que se ha registrado entre las localidades de Adamuz y Villanueva de Córdoba, ha provocado un retraso medio de unos 20 minutos en estos cuatro trenes.

El problema en los sistemas de señalización se ha prolongado durante una hora aproximadamente, pues las dificultades han dado comienzo en torno a las 9,00 horas y han quedado resueltas cerca de las 10,00 de este mismo lunes.