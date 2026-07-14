Retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por incidencias en la señalización tras el robo de un cable

Trenes de Alta Velocidad en la Estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha sufrido retrasos en la noche de este martes, 14 de julio, debido a una incidencia en la señalización provocada por un posible robo de cable.

Según ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, este robo se habría cometido entre Los Gavilanes y la bifurcación Torrejón de Velasco.

No obstante, la Alta Velocidad entre la comunidad andaluza y la capital no ha sido la única afectada, dado que también registran retrasos las conexiones entre Madrid y Toledo.

Por el momento, Adif ha concretado que trabaja para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".