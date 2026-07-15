Retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por un robo de cable en la localidad cordobesa de Conquista

Trenes de Alta Velocidad en la Estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están sufriendo retrasos en la tarde de este miércoles, 15 de julio, por el robo de un cable localizado en la localidad de Conquista (Córdoba).

Según ha informado Adif a través de su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el personal de la entidad está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

En contexto, uno de los últimos episodios de estas características se daba durante este pasado martes, 14 de julio, cuando la línea ferroviaria entre la capital y la comunidad andaluza se veía afectada por una incidencia en la señalización derivada de otro posible robo de cable.